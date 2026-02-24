Bandai Namco выпустила коллекционную Mimic Box по Dark Souls

Bandai Namco представила новый коллекционный предмет по мотивам культовой серии Dark Souls — детализированную коробку-мимика, уже доступную в официальном онлайн-магазине. Неожиданный анонс быстро привлёк внимание фанатов, ведь мимик остаётся одним из самых запоминающихся и пугающих врагов франшизы от FromSoftware.

Фигурка создана компанией Nemesis Now в сотрудничестве с правообладателями. Модель высотой около 11 см выполнена из смолы и вручную расписана, подчёркивая гротескные детали: острые зубы, вытянутый язык и «оживший» сундук с протянутыми руками. Крышка у мимика съёмная, что добавляет экспозиционной гибкости. Стоимость новинки составляет около 95 евро.

Производитель называет Mimic Box обязательным приобретением для поклонников тёмного фэнтези. Подобные товары в магазине Bandai Namco обычно быстро раскупаются, поэтому фанатам советуют не затягивать с покупкой.

На фоне отсутствия анонсов ремейков по Dark Souls, включая слухи вокруг третьей части, выпуск коллекционных предметов становится способом поддерживать интерес к легендарной франшизе. И хотя это не новый ремастер, мимик вполне способен занять почётное место на полке любого ценителя серии.