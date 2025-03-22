Для Dark Souls Remastered выйдет мод Seamless Co-op - он сильно улучшит мультиплеер игры

Моддер Yui сообщил о том, что в скором времени для Dark Souls Remastered будет выпущен Seamless Co-Op Mod. Как и в случае с аналогичным модом для Elden Ring и Dark Souls 3, он уберет все ограничения оригинальной многопользовательской игры и позволит подключениям сохраняться после смерти.

Данная модификация позволит играть с другими пользователями на протяжении всей игры без каких-либо ограничений. Теоретически, с его помощью можно полностью пройти игру от руководства до финального босса за одну совместную сессию.

Важно отметить, что если игрок умрет, он возродится в том же мире, где в последний раз отдыхал у костра. Сессия не будет прервана. Более того, победа над вражескими боссами и зачистка территорий больше не отправляют соратников домой.

Все туманные стены / барьеры, которые обычно ограничивают зону многопользовательской игры, будут убраны, а все диалоги и беседы с NPC будут синхронизированы. Когда один игрок отдыхает у костра, состояние мира для всех игроков сбрасывается. Кроме того, события, связанные с прохождением игры в режиме онлайн, также будут способствовать развитию игры в вашем собственном мире.

Скорее всего, мод будет поддерживать до шести игроков. Мод обновит систему одноранговых подключений Dark Souls, используя более новый сетевой API Steam. Таким образом, игроки получат более стабильную многопользовательскую игру. Точная дата выхода модификации на данный момент неизвестна.