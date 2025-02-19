FromSoftware не хотела, чтобы Sony издавала Dark Souls, поскольку была разочарована тем, как обошлись с Demon's Souls

FromSoftware не хотела, чтобы Sony издавала Dark Souls, поскольку была разочарована тем, как компания обошлась с Demon's Souls. Об этом рассказал бывший президент Sony Interactive Entertainment Сюхэй Ёсида в подкасте Sacred Symbols.

Demon's Souls была разработана FromSoftware совместно с Sony Japan Studio. Изначально планировалось, что Sony займется глобальным изданием, однако после неудачных ранних тестов и высокой сложности игры компания отказалась от локализации. В результате релизом в США занялась Atlus, а в Европе — Bandai Namco.

Когда FromSoftware начала работу над сиквелом, Sony захотела снова сотрудничать с ней, но разработчики отказались. Вместо этого они обратились к Bandai Namco, и так появилась Dark Souls. Ёсида признал, что Sony не разглядела потенциал игры и допустила ошибку.

Спустя годы компании снова объединили усилия, и в 2015 году Sony выпустила эксклюзивный Bloodborne для PlayStation 4. Ёсида отметил, что рад был вернуться к сотрудничеству с Хидэтакой Миядзаки и считает Bloodborne одной из его лучших игр.