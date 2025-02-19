FromSoftware не хотела, чтобы Sony издавала Dark Souls, поскольку была разочарована тем, как обошлись с Demon's Souls

FromSoftware не хотела, чтобы Sony издавала Dark Souls, поскольку была разочарована тем, как компания обошлась с Demon's Souls. Об этом рассказал бывший президент Sony Interactive Entertainment Сюхэй Ёсида в подкасте Sacred Symbols.
Demon's Souls была разработана FromSoftware совместно с Sony Japan Studio. Изначально планировалось, что Sony займется глобальным изданием, однако после неудачных ранних тестов и высокой сложности игры компания отказалась от локализации. В результате релизом в США занялась Atlus, а в Европе — Bandai Namco.
Когда FromSoftware начала работу над сиквелом, Sony захотела снова сотрудничать с ней, но разработчики отказались. Вместо этого они обратились к Bandai Namco, и так появилась Dark Souls. Ёсида признал, что Sony не разглядела потенциал игры и допустила ошибку.
Спустя годы компании снова объединили усилия, и в 2015 году Sony выпустила эксклюзивный Bloodborne для PlayStation 4. Ёсида отметил, что рад был вернуться к сотрудничеству с Хидэтакой Миядзаки и считает Bloodborne одной из его лучших игр.
Игровое подразделение Сони вообще хз почему так долго существует с такой странной политикой по отношению к игрокам // Евгений Груздь
Demon's Souls - Сони жопошники.
Bloodborne - игра хорошая, но как издатель Сони опять жопошники.
Третьи грабли будут? Ведь будут...
У этих игр слабые продажи, а Сонка отталкивается от этого всегда и сравнивает с другими играми, Bloodborne за первые годы вообще еле продавался по сравнению с другими играми Соньки, тем более для 5 плойки Demon's Souls вообще дно пробил по продажам, вот и не желание опять наступать на одни и те же грабли.
Я ради бб покупал пс4 а ради демон соулс пс5 (щас уже нет не той не другой)
о как