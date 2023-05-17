Художник поместил ассеты Dark Souls в Unreal Engine 5 с высококачественным освещением, и результат впечатляет ©

Цифровой художник поместил объекты Dark Souls из города Анор Лондо в Unreal Engine 5, и результат получился потрясающим.



За последний год мы уже видели множество фантазий на тему Dark Souls на движке Unreal Engine 5. Однако это новое творение SilasCG - нечто иное и заслуживает внимания. По сути, художник использовал игровые ассеты из города Анор Лондо и поместил их в движок Эпиков, дополнив некоторыми новыми элементами. В этом коротком видеоролике показаны вход в архив, верхний Анор Лондо, мост, лифт, вход в собор, зона Серебряного рыцаря, вход в помещение, костер Солера, камера, собор и комната босса Орнштейна и Смоуга.

Я хотел посмотреть, как активы Dark Souls Anor Londo будут выглядеть в Unreal Engine 5 с высококачественным освещением, поэтому я сделал это видео. Я добавил некоторые элементы, но в основном это все еще активы Dark Souls 1. Впереди еще много видео, которые должны показать старые игровые активы в UE5 или даже полноценные ремейки.