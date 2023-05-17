Dark Souls 04.10.2011
8.8 2 572 оценки

Художник поместил ассеты Dark Souls в Unreal Engine 5 с высококачественным освещением, и результат впечатляет

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Procy_on
Новости

Цифровой художник поместил объекты Dark Souls из города Анор Лондо в Unreal Engine 5, и результат получился потрясающим.

За последний год мы уже видели множество фантазий на тему Dark Souls на движке Unreal Engine 5. Однако это новое творение SilasCG - нечто иное и заслуживает внимания. По сути, художник использовал игровые ассеты из города Анор Лондо и поместил их в движок Эпиков, дополнив некоторыми новыми элементами. В этом коротком видеоролике показаны вход в архив, верхний Анор Лондо, мост, лифт, вход в собор, зона Серебряного рыцаря, вход в помещение, костер Солера, камера, собор и комната босса Орнштейна и Смоуга.

Я хотел посмотреть, как активы Dark Souls Anor Londo будут выглядеть в Unreal Engine 5 с высококачественным освещением, поэтому я сделал это видео. Я добавил некоторые элементы, но в основном это все еще активы Dark Souls 1. Впереди еще много видео, которые должны показать старые игровые активы в UE5 или даже полноценные ремейки.
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Destroited

Выглядит действительно хорошо.

3
DarK600

Выглядит конечно красиво, но в некоторых кадрах выглядит как не реалистичная миниатюра, которые обычно в кино используют и снимают под определённым ракурсом, чтобы допустим город показать.

1
MaxPayne86

Ага, кое-где прям как кукольный :))))

2
Destroited MaxPayne86

Вот тоже не покидало такое ощущение.

0
BrokVud

Так вверху и внизу замылить и вот - эффект миниатюры, это работает на любых изображениях))

0
dwemer101

я бы во вторую шолера поиграл с механикой и на УЕ5 как в 1 и 3 частях, а не такую как там сделали...

0
Hevin

Софтс и сейчас неплохо выглядит, в тройке не было такого освещения как там, да и сцена была приятнее имхо.

0
Кей Овальд

Очень даже.

0
Staphylococcus XX

Надо же как Хогвартс похорошел !

0
spaMER_ID

Тут больше ассоциации со 2м властелином колец.

0
WarCraf4er

Первый раз когда попал в Анор Лондо, я думал у меня баг текстур, и весь тот дворец был без словно текстур

0
deusMarshall

Выглядит красиво только благодаря Lumen, а так, видно что низкопилогональные текстуры) устаревшие

-1