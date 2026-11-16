Моддер под ником gabdeg выпустил масштабную графическую модификацию для оригинальной Dark Souls, добавляющую полноценную трассировку путей (Path Tracing) с помощью технологии NVIDIA RTX Remix. Благодаря этому компьютерная версия знаменитой игры FromSoftware получила значительно более продвинутую систему освещения, обновлённые материалы и дополнительные визуальные эффекты, призванные преобразить изображение без утраты оригинальной художественной атмосферы.

Одной из главных особенностей проекта стала переработка материалов с использованием технологии физически корректного рендеринга (PBR). Автор создаёт новые карты материалов на основе оригинальных игровых ресурсов, благодаря чему поверхности получают дополнительную глубину и детализацию. При этом трассировка путей распространяется на всю игру, а новые источники света появились у заклинаний, огня и других объектов окружения. Разработчик стремится сохранить узнаваемый визуальный стиль Dark Souls, одновременно улучшая реалистичность освещения.

Изменения затронули и другие графические элементы. Светящиеся частицы теперь способны освещать окружающее пространство, а их эффекты дополнительно улучшаются средствами RTX Remix. Для персонажей реализовано подповерхностное рассеивание света (Subsurface Scattering), позволяющее естественнее передавать взаимодействие освещения с кожей и другими материалами. Вода и грязь получили эффекты движения жидкой поверхности.

Модификация также поддерживает высокую частоту кадров благодаря генерации кадров (Frame Generation), технологию DLSS 5 NR и экспериментальный режим HDR10. Эти возможности направлены на дальнейшее повышение качества изображения, хотя конечный результат зависит от конфигурации компьютера и выбранных настроек.

Несмотря на внушительный набор улучшений, автор подчёркивает, что проект пока нельзя считать полноценным ремастером. На данном этапе это находящаяся в разработке модификация совместимости, главная задача которой заключается в обеспечении корректной работы трассировки путей RTX Remix во всех частях игры. Поэтому в дальнейшем могут появиться дополнительные исправления и улучшения.

В настоящее время мод поддерживает исключительно Steam-версию Dark Souls: Prepare to Die Edition. С переизданием Dark Souls Remastered он несовместим, поскольку оно использует DirectX 11, с которым RTX Remix не работает аналогичным образом. Тем не менее gabdeg не исключает возможности переноса своих наработок на ремастер, если в будущем появится подходящее техническое решение.