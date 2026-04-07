Первый взгляд на трассировку пути в культовой первой части Dark Souls

YouTube-канал gabdeg работает над модом RTX Remix с трассировкой пути (Path Tracing) для Dark Souls и уже поделился видео. В нём можно впервые взглянуть на проект. Так что, если вы преданный фанат Dark Souls, обязательно стоит посмотреть.

Как отметил gabdeg, это очень ранняя версия мода. Она не отражает качество финального продукта. Автор уже знает о большинстве графических проблем, поэтому воспринимайте это как раннюю демонстрацию.

Для достижения такого результата gabdeg использовал набор инструментов Vibe Reverse Engineering от E-Man. Сам мод RTX Remix также основан на базе кода xoxor4d, предназначенной для модов с поддержкой Remix.

Как уже было сказано, это крайне ранняя версия RTX Remix Path Tracing Mod. Поэтому стоит ожидать множества визуальных багов и проблем. Тем не менее, когда всё работает корректно, Dark Souls выглядит впечатляюще с трассировкой пути.

Также стоит отметить, что этот RTX Remix никак не связан с модом трассировки пути для Dark Souls 2. В Dark Souls 2 технология Path Tracing будет реализована через DS2LightingEngine. Ранние тесты показывают, что он окажется менее требовательным, чем большинство модов RTX Remix. Например, он уже работал при 60 FPS в 4K с DLSS Balanced на видеокарте NVIDIA RTX 4080.

На данный момент нет информации о дате выхода этого RTX Remix мода. Поскольку он находится на очень ранней стадии разработки, не стоит ожидать, что поиграть в него получится в ближайшее время. Тем не менее, я буду держать вас в курсе.