Разработчик The Witcher 4 и Cyberpunk 2077 хотел бы протестировать ранние версии Dark Souls

Исследователь пользовательского опыта из CD Projekt Red Давид Залевский признался, что хотел бы поучаствовать в тестировании ранних версий культовых игр FromSoftware — Demon's Souls или Dark Souls. По его словам, это был бы уникальный опыт, позволяющий понять, как разработчики находят баланс между сложностью и интересом для игроков.

Залевский, который работает над проектами вроде The Witcher 4 и ранее участвовал в разработке Cyberpunk 2077, рассказал об этом в подкасте студии. Он отметил, что выход Demon's Souls и Dark Souls стал настоящим экспериментом для индустрии, поскольку подобный уровень сложности тогда воспринимался как нечто необычное.

По его словам, реакция игроков на ранние версии таких игр могла быть диаметрально противоположной: одни считали их крайне раздражающими, а другие — снова и снова возвращались играть, несмотря на трудности. Именно этот контраст делает процесс тестирования особенно интересным для специалистов по UX.

Залевский считает, что одна из главных задач разработчиков — определить грань между мотивирующим вызовом и чистой фрустрацией. Игрок должен чувствовать, что может стать лучше и преодолеть трудности, а не просто столкнуться с непреодолимой преградой.

Он также отметил, что подобные вопросы наверняка активно обсуждались внутри FromSoftware во время разработки Demon's Souls и Dark Souls под руководством Хидэтаки Миядзаки. Именно этот баланс между сложностью и удовлетворением от победы в итоге и сделал игры студии столь популярными.