Самая ненавистная локация из Dark Souls состоит в основном из 10 кусков дерева

Если одно упоминание о Чумном Городе вызывает у вас тошноту, то вы не одиноки. Легендарная - но не в положительном смысле - локация из игр Dark Souls и Dark Souls Remastered вызывала немалую боль среди игроков, не в последнюю очередь из-за высокого уровня сложности. Что еще хуже, в "обычной" версии DS она была плохо оптимизирована, что только усугубляло и без того немалое разочарование игроков.
Тема ненавистной локации снова вернулась благодаря одному из создателей модов. Grimrukh сообщил, что практически вся верхняя часть Чумного Города была построена... всего из нескольких моделей дерева.
Забавный факт: насколько я могу судить, весь Чумной Город построен из масштабированных копипаст этих десяти кусков дерева.
— написал он, добавив картинку этих моделей в качестве доказательства.
Такой трюк FromSoftware стал возможен благодаря тому, что вся верхняя часть зоны, в которую можно попасть через Глубины или Долину Драконов, была построена из соединенных между собой деревянных платформ и строительных лесов. Это лишний раз доказывает, какими мастерами в использовании имеющихся ассетов - и, соответственно, экономии веса игры - являются японские разработчики.
Кто прошел БлайдТаун со стабильными 30 фпс и дропами до 15-20 - в цирке не смеется. Передаю привет всем тем, кто тоже проходил игру на релизе с Games for Window Live, курсором на экране и охренительным разрешением, эххх ностальгия...
После других лок DS и ER Чумной город это уже как лёгкая прогулка по ностальгии ;) Правда шатающиеся доски до сих пор в дрожь бросают )
Когда в 100 500 раз приходишь к боссу в Дарк Соулс )
Меня больше всего выводила из себя вот эта лока с колесами )
Как по мне не самая худшая локация, она скорее давящая и депрессивная, но не прям что бы сложная. Для меня самый звиздец был Изалит и Гробница гигантов где ниxера не видно ничего
Оптимизация.
И привет тебе от пропускной способности памяти.
Чумной город это боль!!! Понастальгировать что-ли....
Контр v контр c
...пуканов. // Игорь Сергеев
Не, с Холодными Окраинами ничто не сравнится)
Чесать 2 километра по снежному полю без костров, при нулевой видимости, постоянно отбиваясь от лютых снежных жеребцов, имея все шансы свалиться в пропасть в конце пути... и все затем, чтобы тебя в конце сожрали два здоровенных тигра. В сравнении с таким путешествием Блайтаун легкая и приятная прогулка. XD
У меня теплота одновременно и на душе и в пepдаке, когда я вспоминаю эту локу😌 // Kapi Toshka
Хорошая локация запоминающаяся, особенно когда проходишь в первый раз // Алексей Мукучян