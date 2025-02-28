Самая ненавистная локация из Dark Souls состоит в основном из 10 кусков дерева

Если одно упоминание о Чумном Городе вызывает у вас тошноту, то вы не одиноки. Легендарная - но не в положительном смысле - локация из игр Dark Souls и Dark Souls Remastered вызывала немалую боль среди игроков, не в последнюю очередь из-за высокого уровня сложности. Что еще хуже, в "обычной" версии DS она была плохо оптимизирована, что только усугубляло и без того немалое разочарование игроков.

Тема ненавистной локации снова вернулась благодаря одному из создателей модов. Grimrukh сообщил, что практически вся верхняя часть Чумного Города была построена... всего из нескольких моделей дерева.

Забавный факт: насколько я могу судить, весь Чумной Город построен из масштабированных копипаст этих десяти кусков дерева.

— написал он, добавив картинку этих моделей в качестве доказательства.

Такой трюк FromSoftware стал возможен благодаря тому, что вся верхняя часть зоны, в которую можно попасть через Глубины или Долину Драконов, была построена из соединенных между собой деревянных платформ и строительных лесов. Это лишний раз доказывает, какими мастерами в использовании имеющихся ассетов - и, соответственно, экономии веса игры - являются японские разработчики.