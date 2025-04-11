Теперь Dark Souls можно пройти с друзьями от начала и до конца, сохранив весь прогресс кооперативного прохождения

Наконец-то умелец под ником Yui добрался до самой культовой части серии — Dark Souls Remastered. После громких успехов его модов, кардинально улучшающих кооператив в Elden Ring и Dark Souls 3, моддер выпустил долгожданную модификацию Seamless Co-op и для первой части. Теперь игроки могут пройти Dark Souls целиком — от обучения до финального босса — плечом к плечу с друзьями, без привычных ограничений на совместную игру.

Главная особенность мода — это полное снятие всех барьеров, мешающих свободному кооперативу. Напарники больше не возвращаются в свои миры после победы над боссами, а смерть игрока не разрывает сессию — он просто возрождается у последнего костра. Все события в мире, включая диалоги с NPC, синхронизированы между участниками, а прогресс сохраняется у каждого игрока. Мод позволяет играть вшестером, а также поддерживает механику вторжений, если её активировать в настройках.

Модификация пока находится в стадии альфа-тестирования, поэтому возможны ошибки. Тем не менее, она уже считается самым масштабным и технологически продвинутым улучшением кооперативного аспекта в Dark Souls Remastered. Более того, энтузиасты уже подготовили и выпустили официальный русификатор, что делает мод легко доступным и понятным для русскоязычных игроков.

Скачать Seamless Co-op с русской локализацией можно здесь:

Модификация использует отдельные файлы сохранений, изолируя себя от официальных серверов FromSoftware, так что бан игроку не грозит. При этом поддерживаются все достижения Steam, а система подключения стала значительно удобнее: напарники могут присоединяться из любой точки мира и легко возвращаться в сессию после отключения.

Таким образом, Seamless Co-op — это не просто мод на удобство, а настоящая реинкарнация Dark Souls Remastered как совместного приключения. Спустя годы ожидания, поклонники серии получили возможность пройти легендарную игру именно так, как давно мечтали — вместе.