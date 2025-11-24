Dark Souls 2 скоро получит мод, добавляющий глобальное освещение с трассировкой лучей

Создатель потрясающего мода DS2LightingEngine для Dark Souls 2 сейчас работает над новой версией, которая добавит поддержку RTGI в реальном времени. Хотя дата выхода мода пока не объявлена, Ganaboy поделился несколькими ранними скриншотами из него.

Важно отметить, что этот мод добавит полноценную поддержку глобального освещения с трассировкой лучей в реальном времени. Это не «RT-хак», как те, что мы видели в Reshade.

Чтобы продемонстрировать визуальные преимущества RTGI, моддер поделился сравнением освещения в стандартной версии игры и RTGI. Слева — стандартное освещение. Справа — RTGI. Как видите, Dark Souls 2 выглядит ужасно со стандартным освещением. Но с RTGI игра может выглядеть почти так же хорошо, как многие игры текущего поколения.

Моддер поделился ещё небольшим количеством скриншотов, которые вы можете найти ниже. Тот, что со статуей дракона, напоминает ранние скриншоты Dark Souls 2, которые FromSoftware опубликовали перед даунгрейдом. Так что, благодаря RTGI, мы наконец-то можем получить версию DS2, которая ближе к тому, что изначально хотели создать разработчики.