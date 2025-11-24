Dark Souls 2 скоро получит мод, добавляющий глобальное освещение с трассировкой лучей

Создатель потрясающего мода DS2LightingEngine для Dark Souls 2 сейчас работает над новой версией, которая добавит поддержку RTGI в реальном времени. Хотя дата выхода мода пока не объявлена, Ganaboy поделился несколькими ранними скриншотами из него.
Важно отметить, что этот мод добавит полноценную поддержку глобального освещения с трассировкой лучей в реальном времени. Это не «RT-хак», как те, что мы видели в Reshade.
Чтобы продемонстрировать визуальные преимущества RTGI, моддер поделился сравнением освещения в стандартной версии игры и RTGI. Слева — стандартное освещение. Справа — RTGI. Как видите, Dark Souls 2 выглядит ужасно со стандартным освещением. Но с RTGI игра может выглядеть почти так же хорошо, как многие игры текущего поколения.
Моддер поделился ещё небольшим количеством скриншотов, которые вы можете найти ниже. Тот, что со статуей дракона, напоминает ранние скриншоты Dark Souls 2, которые FromSoftware опубликовали перед даунгрейдом. Так что, благодаря RTGI, мы наконец-то можем получить версию DS2, которая ближе к тому, что изначально хотели создать разработчики.
Жаль что Дарк соулс 2 - это игра для спермаглотов.
адепт трaнсвестита в чате)
Кому как, лично мне и с нынешним норм (когда темно - лишнее напряжение для глаз, я тогда гамму меняю)
Мне визуально оригинал тоже симпатичнее.
Тоже специально скачивал отдельный мод от Ganaboy, для текстур чисто.LightingEngine темновато и работает не корректно кое-где(ну у меня).
why?
На сколько я знаю, по старым футажам,так она задумывалась изначально но тени на персонаже и многие глобальные тени убрали из-за немощности консолей
А как с оптимизацие вопрос обстоит?
Установи ReShade с шейдером RTGI(отдельно качается), включи и узришь падение производительности! 😁Но тут прям под игру затачивается,может и нормально будет!
А мне безумно не хватает нескольких костров на Холодных окраинах, чтобы одному там бегать(
Ну тут прям разница очень заметна. Просто в оригинале освещение дно
красиво
теперь страдания с лагами
10 лет назад игры свернули не туда.