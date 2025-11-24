ЧАТ ИГРЫ
Dark Souls 2 11.03.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.4 4 879 оценок

Dark Souls 2 скоро получит мод, добавляющий глобальное освещение с трассировкой лучей

monk70 monk70

Создатель потрясающего мода DS2LightingEngine для Dark Souls 2 сейчас работает над новой версией, которая добавит поддержку RTGI в реальном времени. Хотя дата выхода мода пока не объявлена, Ganaboy поделился несколькими ранними скриншотами из него.

Важно отметить, что этот мод добавит полноценную поддержку глобального освещения с трассировкой лучей в реальном времени. Это не «RT-хак», как те, что мы видели в Reshade.

Чтобы продемонстрировать визуальные преимущества RTGI, моддер поделился сравнением освещения в стандартной версии игры и RTGI. Слева — стандартное освещение. Справа — RTGI. Как видите, Dark Souls 2 выглядит ужасно со стандартным освещением. Но с RTGI игра может выглядеть почти так же хорошо, как многие игры текущего поколения.

Dark Souls 2 RTGI выключен
Dark Souls 2 RTGI включён

Моддер поделился ещё небольшим количеством скриншотов, которые вы можете найти ниже. Тот, что со статуей дракона, напоминает ранние скриншоты Dark Souls 2, которые FromSoftware опубликовали перед даунгрейдом. Так что, благодаря RTGI, мы наконец-то можем получить версию DS2, которая ближе к тому, что изначально хотели создать разработчики.

+ ещё 1 картинка
8
14
Комментарии:  14
СнопакДоминатор

Жаль что Дарк соулс 2 - это игра для спермаглотов.

7
Just-a-your-King

адепт трaнсвестита в чате)

2
azazello777

Кому как, лично мне и с нынешним норм (когда темно - лишнее напряжение для глаз, я тогда гамму меняю)

3
Lvinomord

Мне визуально оригинал тоже симпатичнее.

1
FumblingLysanias

Тоже специально скачивал отдельный мод от Ganaboy, для текстур чисто.LightingEngine темновато и работает не корректно кое-где(ну у меня).

KILLA06

why?

vertehwost

На сколько я знаю, по старым футажам,так она задумывалась изначально но тени на персонаже и многие глобальные тени убрали из-за немощности консолей

borsic

А как с оптимизацие вопрос обстоит?

FumblingLysanias

Установи ReShade с шейдером RTGI(отдельно качается), включи и узришь падение производительности! 😁Но тут прям под игру затачивается,может и нормально будет!

Lvinomord

А мне безумно не хватает нескольких костров на Холодных окраинах, чтобы одному там бегать(

caliskan

Ну тут прям разница очень заметна. Просто в оригинале освещение дно

Legioner999

красиво

ДЕНИСКА_омск

теперь страдания с лагами

Ahnx

10 лет назад игры свернули не туда.