Dark Souls II продаётся в Steam впервые за долгое время с рекордной скидкой 75%

В цифровом магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой Dark Souls II впервые доступна с 75% скидкой, что делает покупку одной из самых выгодных за последнее время. Игра от FromSoftware и Bandai Namco Entertainment предлагается по сниженной цене в течение ограниченного времени.

Dark Souls II — вторая часть культовой серии экшен-RPG, вышедшая в 2014 году. Проект получил высокие оценки игроков и известен своей сложной боевой системой, мрачной атмосферой и глубокой прокачкой персонажа.

Если давно хотелось проверить психику на прочность и получать по щам от каждой второй собаки — сейчас самое время: аттракцион невиданной щедрости продлится до 27 апреля. Это отличная возможность для новичков познакомиться с серией, а для ветеранов — вернуться в королевство Дранглик по минимальной цене.