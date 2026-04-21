ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dark Souls 2 11.03.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.4 4 925 оценок

Dark Souls II продаётся в Steam впервые за долгое время с рекордной скидкой 75%

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В цифровом магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой Dark Souls II впервые доступна с 75% скидкой, что делает покупку одной из самых выгодных за последнее время. Игра от FromSoftware и Bandai Namco Entertainment предлагается по сниженной цене в течение ограниченного времени.

Dark Souls II — вторая часть культовой серии экшен-RPG, вышедшая в 2014 году. Проект получил высокие оценки игроков и известен своей сложной боевой системой, мрачной атмосферой и глубокой прокачкой персонажа.

Если давно хотелось проверить психику на прочность и получать по щам от каждой второй собаки — сейчас самое время: аттракцион невиданной щедрости продлится до 27 апреля. Это отличная возможность для новичков познакомиться с серией, а для ветеранов — вернуться в королевство Дранглик по минимальной цене.

Раздачи и скидки
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Lvinomord

Почти 1200 часов набегал в неё в своё время - отличная игра. Скоро уже вернусь в Маджулу)

Dart_Zero

сосалики и даром не нужны

