Для Dark Souls 2 разрабатывается мод, который добавит в игру поддержку технологий DLSS и DLAA

Продолжение знаменитого ролевого экшена вновь заставит игроков пройти через сложнейшие испытания. Dark Souls 2 предложит нового героя, новую историю и новый мир. Лишь одно неизменно – выжить в мрачной вселенной Dark Souls очень непросто.

Бесчисленные схватки с пугающими противниками и грандиозные битвы с внушающими ужас боссами – на просторах Dark Souls II царят отчаяние и смерть, а героев ждет лишь бескомпромиссная непрекращающаяся борьба за выживание.

Не обойдется Dark Souls 2 и без визитной карточки серии – сетевого режима. Обновленный мультиплеер выведет механику непрямого взаимодействия игроков на новый уровень, где самых стойких и сильных духом ждет достойная награда.