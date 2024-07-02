Для Dark Souls 2 разрабатывается мод, который добавит в игру поддержку технологий DLSS и DLAA

Как стало известно, моддер Ganaboy, создатель DS2LightingEngine - одного из лучших графических модов для Dark Souls 2, в настоящее время работает над добавлением в игру поддержки технологий DLAA и DLSS. Это позволит владельцам RTX-видеокарт заменить стандартное TAA-сглаживание игры на DLAA или DLSS, что обеспечит лучшую производительность и качество изображения.
Ganaboy поделился видео, в котором наглядно продемонстрировал улучшения, которые привнесет DLAA. С помощью DLSS моддеру удалось решить проблемы мерцания, которые присутствовали на ландшафте при использовании стандартного TAA сглаживания игры.
Дата выхода мода с добавлением DLAA/DLSS на данный момент неизвестна.
Именно та игра, в которой ждешь длсс (нет)
Там родное сглаживание убогое как и во всех соулсах, поэтому замена его на ДЛАА и даже на ДЛСС может улучшить картинку
Я все жду когда там наконец-то выпустит мод года так с 2020, где переработано все освещение в игре, от чего картинка становилась поистине уникальной.
Главное чтобы этот мод не был платным как все чаще мы видим с модами, вносящими технологии масштабирования. Будет ещё хорошо если представители зеленных окажут поддержку модеру техническими консультациями.
2006 год переходишь с консоли на Пека чтобы не видеть мыла, 2024 вот тут ты короче не угадал, сынок . А зачем ей вообще эта функция?