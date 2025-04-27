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Dark Souls 2 11.03.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 4 708 оценок

Для Dark Souls 2 в разработке находится мод с бесшовным кооперативом

AceTheKing AceTheKing

Моддер Yui сообщил о том, что занимается разработкой модификации Seamless Co-Op для Dark Souls 2. Ранее моддер выпустил аналогичные модификации для других игр FromSoftware.

Seamless Co-op уберет все ограничения оригинальной многопользовательской игры - можно будет совместно играть с другими пользователями на протяжении всей игры. В мультиплеере теперь не будет таймеров, PvP-вторжения получат дополнительные модификаторы сложности (увеличение здоровья, увеличение урона врагов, friendly-fire и т.д.), а так же будут исправлены ряд ошибок оригинальной игры.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Этому куску го.на ничем не помочь.

4
moose1023

Передайте ему, что добавлять ФФ сегодня одна из самых идиотских затей. С другой стороны казуалы вряд ли в такое играют.

Lvinomord

DS2 отличная игра.Просто огромное количество времени в ней провёл.Можно даже сказать,что это первая часть ER;)

5uperNova

Каеф, в коопе её весело проходить, в отличии от других соулсов