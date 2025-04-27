Для Dark Souls 2 в разработке находится мод с бесшовным кооперативом

Моддер Yui сообщил о том, что занимается разработкой модификации Seamless Co-Op для Dark Souls 2. Ранее моддер выпустил аналогичные модификации для других игр FromSoftware.
Seamless Co-op уберет все ограничения оригинальной многопользовательской игры - можно будет совместно играть с другими пользователями на протяжении всей игры. В мультиплеере теперь не будет таймеров, PvP-вторжения получат дополнительные модификаторы сложности (увеличение здоровья, увеличение урона врагов, friendly-fire и т.д.), а так же будут исправлены ряд ошибок оригинальной игры.
Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.
Этому куску го.на ничем не помочь.
Передайте ему, что добавлять ФФ сегодня одна из самых идиотских затей. С другой стороны казуалы вряд ли в такое играют.
DS2 отличная игра.Просто огромное количество времени в ней провёл.Можно даже сказать,что это первая часть ER;)
Каеф, в коопе её весело проходить, в отличии от других соулсов