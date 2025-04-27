Для Dark Souls 2 в разработке находится мод с бесшовным кооперативом

Моддер Yui сообщил о том, что занимается разработкой модификации Seamless Co-Op для Dark Souls 2. Ранее моддер выпустил аналогичные модификации для других игр FromSoftware.

Seamless Co-op уберет все ограничения оригинальной многопользовательской игры - можно будет совместно играть с другими пользователями на протяжении всей игры. В мультиплеере теперь не будет таймеров, PvP-вторжения получат дополнительные модификаторы сложности (увеличение здоровья, увеличение урона врагов, friendly-fire и т.д.), а так же будут исправлены ряд ошибок оригинальной игры.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.