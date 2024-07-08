Для Dark Souls 2 вышел мод, добавляющий поддержку NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 2.2.1

Моддер Ganaboy выпустил новую версию мода Dark Souls 2 Lighting Engine. Это обновление добавляет поддержку NVIDIA DLSS и AMD FSR. Он улучшает графику игры, особенно с DLSS, а также поможет ей работать более плавно на ПК.

Если говорить более подробно, DS2 Lighting Engine V_9_3_5 добавляет поддержку NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 2.2.1. Оба эти метода масштабирования также имеют доступ к векторам движения. Таким образом, они должны иметь минимальные визуальные артефакты в движении.

Ранее в этом месяце моддер поделился сравнительным видео между нативным TAA игры и DLAA. DLAA обеспечивает лучшее качество изображения, чем TAA. Поэтому, если у вас есть графический процессор NVIDIA RTX, настоятельно рекомендуется использовать его.

Обратите внимание, что мод добавляет только поддержку технологий NVIDIA DLSS и AMD FSR Super Resolution. Он не поддерживает генерацию кадров.

Для тех, кто не знает, DS2LightingEngine — один из лучших графических модов для Dark Souls 2. Этот мод включает современные эффекты, такие как объемный туман, высококачественное затенение окружающей среды с использованием GTAO и адаптивную тесселяцию. Более того, он позволяет многим источникам света отбрасывать тени. Игроки также могут насладиться новой системой Дистанционной геометрии, а также улучшенным рендерингом материалов для металлов/неметаллов. Мод также позволяет размещать новые сетки и переопределять текстуры и имеет улучшенный постпроцессинг.

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