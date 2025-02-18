Мод Dark Souls 2 Renewal Project улучшает все текстуры и карты нормалей

Моддер AnemoiaWorks выпустил новую версию Dark Souls 2 Texture Renewal Project. Эта последняя версия, размер которой составляет около 23 ГБ, обновляет все текстуры и добавляет карты нормалей.

Согласно его описанию, мод обновляет каждую текстуру в игре до разрешения 4096×4096. Он также добавляет карты шероховатости к каждой текстуре вместе с исправлениями отсутствующих/низкокачественных карт нормалей, карт смещения и случайного шва текстуры, присутствующего в файлах ванильной версии.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. В конце статьи вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Эти сравнения дадут вам довольно хорошее представление о том, чего вы можете от него ожидать. Обратите внимание, что мод требует DS2LightingEngine SotFS. Если вы его не установите, он не будет работать.