Невероятный скилл: игрок прошёл Dark Souls II, используя в качестве оружия только "навозные пироги"

Пользователь под ником ymfah завершил один из самых необычных челленджей в Dark Souls II — он полностью прошёл игру, применяя исключительно «навозные пироги» (Dung Pies), которые наносят врагам урон через отравление.
Прохождение оказалось крайне сложным. На старте игрок столкнулся с серьёзной нехваткой ресурсов — в его распоряжении было всего пять метательных предметов. Это вынудило его действовать максимально осторожно и продумывать каждую схватку.
Ситуацию удалось частично исправить благодаря Крысиному Королю — NPC, у которого можно приобрести нужные предметы. Однако доступ к торговле был закрыт: для этого требовалось вступить в ковенант крыс. Игрок смог обойти это ограничение, используя игровые глитчи.
В результате ему удалось наладить стабильный «запас» расходников и довести челлендж до конца, победив всех боссов исключительно этим нестандартным способом.
Видео с прохождением быстро стало популярным на YouTube, набрав более 600 тысяч просмотров всего за несколько дней.
Как вы предпочитаете проходить Dark Souls II? Или вы тоже из тех, кто предпочитает «горячие навозные пироги» холодному оружию?
Ну это легенда от мира сосаликов
Интеграция с Зуляком в середине видоса,чтобы объяснить,что после подрыва ползунов - лут не выпадает - бесценно :D
Вообще типичный челлендж в дарк соулсе: Чтобы убить босса надо 6 пирогов,но во всей игре их только 5 )
В мире столько игр, но люди играют в одно и тоже, придумывая себе челленджи...