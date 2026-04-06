Невероятный скилл: игрок прошёл Dark Souls II, используя в качестве оружия только "навозные пироги"

Пользователь под ником ymfah завершил один из самых необычных челленджей в Dark Souls II — он полностью прошёл игру, применяя исключительно «навозные пироги» (Dung Pies), которые наносят врагам урон через отравление.

Прохождение оказалось крайне сложным. На старте игрок столкнулся с серьёзной нехваткой ресурсов — в его распоряжении было всего пять метательных предметов. Это вынудило его действовать максимально осторожно и продумывать каждую схватку.

Ситуацию удалось частично исправить благодаря Крысиному Королю — NPC, у которого можно приобрести нужные предметы. Однако доступ к торговле был закрыт: для этого требовалось вступить в ковенант крыс. Игрок смог обойти это ограничение, используя игровые глитчи.

В результате ему удалось наладить стабильный «запас» расходников и довести челлендж до конца, победив всех боссов исключительно этим нестандартным способом.

Видео с прохождением быстро стало популярным на YouTube, набрав более 600 тысяч просмотров всего за несколько дней.

