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Dark Souls 2 11.03.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 4 581 оценка

У самой сложной парочки боссов из Dark Souls появилась новая фаза... Посуда. Речь, конечно, о мерче

GeekBerserk
Новости

Bandai Namco выпускает новый мерч для фанатов творчества FromSoftware. Кубок и кружка, посвящены самой культовой паре боссов Dark Souls — Орнштейну Дракоборцу и Палачу Смоугу.

Впрочем, не рекомендую вымещать вам злобу за те бесчисленные неудачные прохождения этих боссов на данный мерч — оно того не стоит. Кубок Орнштейна обойдется вам в 39,99 фунтов стерлингов / 44,99 евро, а кружка Смоуга — в 59,99 фунтов стерлингов / 69,99 евро.

Для поклонников Elden Ring есть и третий кубок: кружка, посвященная звездоносному Радану, могущественному полубогу, который сражался с самой Маленией.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Unicorling

С высоты лет уже не такие и сложные, после ДС3 играя в первый понимаешь какой он простой

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Real Slim Shady

А как пить

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