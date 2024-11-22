У самой сложной парочки боссов из Dark Souls появилась новая фаза... Посуда. Речь, конечно, о мерче

Bandai Namco выпускает новый мерч для фанатов творчества FromSoftware. Кубок и кружка, посвящены самой культовой паре боссов Dark Souls — Орнштейну Дракоборцу и Палачу Смоугу.

Впрочем, не рекомендую вымещать вам злобу за те бесчисленные неудачные прохождения этих боссов на данный мерч — оно того не стоит. Кубок Орнштейна обойдется вам в 39,99 фунтов стерлингов / 44,99 евро, а кружка Смоуга — в 59,99 фунтов стерлингов / 69,99 евро.



Для поклонников Elden Ring есть и третий кубок: кружка, посвященная звездоносному Радану, могущественному полубогу, который сражался с самой Маленией.