Вышла бета-версия мода трассировки пути для Dark Souls 2

Моддер Ganaboy выпустил новую бета-версию DS2LightingEngine с поддержкой трассировки пути. Таким образом, вы можете впервые опробовать Dark Souls 2 с трассировкой пути в реальном времени.

Мод удаляет почти все искусственные источники света в игре. Моддер также вручную перенастроил большинство областей и источников света для каждой зоны.

Для запуска Dark Souls 2 с трассировкой пути вам потребуется видеокарта NVIDIA GeForce RTX 20 серии или эквивалентная видеокарта AMD/Intel с поддержкой RT. Поддерживаются как NVIDIA DLSS, так и AMD FSR4.

Моддер рекомендует играть с минимально возможным освещением игрока. Механика факелов и освещения имеет решающее значение на ранних этапах игры. Кроме того, есть встроенная поддержка HDR.

Поскольку это бета-версия, вы можете столкнуться с некоторыми ошибками и графическими проблемами. Желающие могут скачать эту публичную бета-версию мода DS2LightingEngine с Discord-сервера Ganaboy. Следует также отметить, что мод предназначен для издания Scholar of the First Sin.