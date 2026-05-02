Вышло новое обновление мода трассировки пути для Dark Souls 2, добавляющее направленное затенение текстур

Моддер Ganaboy выпустил новую бета-версию DS2LightingEngine, которая добавляет поддержку трассировки пути в реальном времени в Dark Souls 2. Эта новая версия добавляет направленное затенение текстур. Кроме того, она исправляет некоторые визуальные проблемы на видеокартах AMD и Intel.

Бета-версия от 1 мая исправляет проблемы с розовым свечением, которые могли возникать на машинах AMD/Linux и видеокартах Intel. Она также исправляет некоторые проблемы с насыщенностью, которые могли возникать на видеокартах AMD.

Как уже говорилось, эта новая версия добавляет направленное затенение текстур. По словам моддера, в DS2 затенение текстур встроено во многие текстуры. Поэтому теперь они применяются в PT Resolve. Это должно придать глубину многим поверхностям.

Это обновление исправляет множество проблем с BVH в Бруме/Шульве. Статическая одежда теперь корректно добавляется в BVH. Мод также добавляет множество новых LUT для цветокоррекции. Вы можете получить к ним доступ через F1->LightingPreset->PostProcess->LDR LUT.

