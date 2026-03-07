Взгляните на Dark Souls 2 с трассировкой пути в реальном времени

В ноябре 2025 года мы рассказали вам о моде, который добавляет трассировку пути в реальном времени в Dark Souls 2. А сегодня мы можем поделиться несколькими видеороликами, демонстрирующими более часа игрового процесса с этим модом.

Насколько известно, новая версия мода DS2LightingEngine добавит поддержку трассировки пути в реальном времени и RTGI. Это значительно улучшит игру. И, поскольку Dark Souls 2 никогда не отличалась высокой графикой, этот мод станет обязательным для тех, кто хочет перепройти её.

Благодаря трассировке пути освещение в Dark Souls 2 будет выглядеть лучше и стабильнее. Естественно, этот мод также повысит системные требования игры для ПК. Тем не менее, этот мод порадует многих, кто был разочарован ухудшением графики в Dark Souls 2.

Также стоит отметить, что DS2LightingEngine уже добавил поддержку Nvidia DLSS и AMD FSR 3.1. Поэтому, как только в следующей версии появится поддержка трассировки лучей, вы сможете использовать их для повышения производительности.

К сожалению, пока нет информации о дате выхода новой версии DS2LightingEngine.