Вы рисовали на школьной доске когда ходили в школе? Если да, то скорее всего максимум это была какая-нибудь нецензурная фраза, ну или “сердечки”, если тот кто это читает девушка.
А вот Рена Рена, 20-летняя студентка из Японии, создает просто потрясающие картины с помощью мела и обычной (для Японии) школьной доски. Она при поддержке Bandai Namco нарисовала потрясающий арт из Dark Souls 3.
Арт Dark Souls 3 на школьной доске
Вы рисовали на школьной доске когда ходили в школе? Если да, то скорее всего максимум это была какая-нибудь нецензурная фраза, ну или “сердечки”, если тот кто это читает девушка.
А потом пришел преподаватель и сказал: Смывай доску, записывай тему!
сколько сразу школьников в комментах идентифицировалось
Раса: Азиат Расовый бонус: + 1000 к любому виду деятельности
Рисунок просто супер!!! Надеемся что игра так же будет супер!=)
У девушки большое будущее)