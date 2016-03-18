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Dark Souls 3 12.04.2016
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив, Средневековье
8.9 5 206 оценок

Арт Dark Souls 3 на школьной доске

Динозаврик Йоши Динозаврик Йоши

Вы рисовали на школьной доске когда ходили в школе? Если да, то скорее всего максимум это была какая-нибудь нецензурная фраза, ну или “сердечки”, если тот кто это читает девушка.

А вот Рена Рена, 20-летняя студентка из Японии, создает просто потрясающие картины с помощью мела и обычной (для Японии) школьной доски. Она при поддержке Bandai Namco нарисовала потрясающий арт из Dark Souls 3.

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Комментарии:  24
Ваш комментарий
Raibow Bitard

А потом пришел преподаватель и сказал: Смывай доску, записывай тему!

41
Aphennom

сколько сразу школьников в комментах идентифицировалось

11
Simon Wants Patato

Раса: Азиат Расовый бонус: + 1000 к любому виду деятельности

10
Alfa Lobster

Рисунок просто супер!!! Надеемся что игра так же будет супер!=)

7
Klinokol

У девушки большое будущее)

7
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