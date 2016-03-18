Арт Dark Souls 3 на школьной доске

Вы рисовали на школьной доске когда ходили в школе? Если да, то скорее всего максимум это была какая-нибудь нецензурная фраза, ну или “сердечки”, если тот кто это читает девушка.



А вот Рена Рена, 20-летняя студентка из Японии, создает просто потрясающие картины с помощью мела и обычной (для Японии) школьной доски. Она при поддержке Bandai Namco нарисовала потрясающий арт из Dark Souls 3.