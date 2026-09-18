Dark Souls 3 выходит на уровень некстгена благодаря трассировке путей и DLSS 5

Ранее в этом году для Dark Souls 2 вышел впечатляющий мод с трассировкой путей, но работа разработчика по имени Ganaboy над серией игр FromSoftware на этом не закончилась: сейчас готовится аналогичный мод и для Dark Souls 3. Вслед за первой эффектной демонстрацией автор представил ещё одно видео — также с использованием NVIDIA DLSS 5, — которое выглядит просто великолепно.

Новый ролик, опубликованный сегодня на YouTube, демонстрирует локацию «Лес распятий» (Crucifixion Woods). Она выглядит настолько хорошо, что игру легко принять за официальный ремастер, а не за модифицированную версию; проект словно обретает вторую жизнь. Помимо трассировки путей, используется технология NVIDIA DLSS 5, применяемая на этапе до апскейлинга. Это снижает нагрузку на систему и дополнительно улучшает и без того впечатляющую картинку с трассировкой путей.

Вместе с видео создатель мода опубликовал раздел часто задаваемых вопросов. В нем содержится дополнительная информация о проекте, его отличиях от аналогичного мода для Dark Souls 2, размере файлов и многом другом.