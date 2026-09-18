Dark Souls 3 выходит на уровень некстгена благодаря трассировке путей и DLSS 5

Ранее в этом году для Dark Souls 2 вышел впечатляющий мод с трассировкой путей, но работа разработчика по имени Ganaboy над серией игр FromSoftware на этом не закончилась: сейчас готовится аналогичный мод и для Dark Souls 3. Вслед за первой эффектной демонстрацией автор представил ещё одно видео — также с использованием NVIDIA DLSS 5, — которое выглядит просто великолепно.
Новый ролик, опубликованный сегодня на YouTube, демонстрирует локацию «Лес распятий» (Crucifixion Woods). Она выглядит настолько хорошо, что игру легко принять за официальный ремастер, а не за модифицированную версию; проект словно обретает вторую жизнь. Помимо трассировки путей, используется технология NVIDIA DLSS 5, применяемая на этапе до апскейлинга. Это снижает нагрузку на систему и дополнительно улучшает и без того впечатляющую картинку с трассировкой путей.
Вместе с видео создатель мода опубликовал раздел часто задаваемых вопросов. В нем содержится дополнительная информация о проекте, его отличиях от аналогичного мода для Dark Souls 2, размере файлов и многом другом.
- В LE (Lighting Engine — движке освещения) используется усовершенствованная версия NRD-SH, обеспечивающая качество, сопоставимое с Ray Reconstruction. Поскольку технология Ray Reconstruction создаёт высокую нагрузку на видеокарты серий RTX 20 и 30, рекомендуется использовать NRD-SH. NRD-SH является основным (используемым по умолчанию) шумоподавителем для DS3LE.
- Выход мода ожидается в конце года. Более 80% всей игры теперь переведено на использование BVH.
- Ожидаемый размер установленной игры составит около 3–4 ГБ (объем геометрии в 10 раз превышает таковой в DS2LE).
- Производительность сопоставима с DS2LE. Несмотря на значительное усложнение геометрии: если в DS2 вы использовали режим DLSS «Качество», то в DS3 потребуется переключиться на режим «Баланс».
- Настройки постобработки и освещения будут корректироваться по результатам тестирования.
- В освещении DS3LE в критических ситуациях будут использоваться «фейковые» (имитационные) источники света. В отличие от DS2, механика факелов не будет приоритетной при настройке освещения по умолчанию; для прохождения игры с модом DS3LE-PT факел не потребуется.
- Мод будет совместим с инструментами UXM, ME2 и ME3.
- Совместимость с онлайн-режимом и бесшовным мультиплеером пока не проверялась, поэтому разработчик не может дать однозначного ответа на этот счёт.
- Поддерживаются все видеокарты AMD с аппаратной поддержкой трассировки лучей. Однако стоит учитывать, что для работы мода все равно потребуется достаточно мощный графический процессор.