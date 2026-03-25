Dark Souls III, одна из ключевых игр в истории жанра action-RPG, празднует десять лет с момента своего релиза

Игра была выпущена 24 марта 2016 года в Японии и в апреле того же года по всему миру. Это означает, что в 2026 году ей исполнится десять лет.

Данная игра является одной из ключевых работ студии FromSoftware и завершает трилогию Souls, разработанную под руководством Хидэтаки Миядзаки. Она сыграла важную роль в популяризации жанра soulslike и до сих пор остаётся одной из наиболее высоко оценённых и любимых игр среди поклонников.

На текущий момент от студии FromSoftware не поступало официальных крупных анонсов, связанных с празднованием десятилетия игры. Однако, учитывая традиционную практику, можно предположить, что будут организованы следующие мероприятия:

Скидки и распродажи

Тематические мероприятия в сообществе

Ретроспективы или интервью с разработчиками

Кроме того, фанаты часто самостоятельно организуют массовые перепрохождения игры и PvP-ивенты, что также является распространённой практикой в честь юбилеев подобных проектов.