Dark Souls III, одна из ключевых игр в истории жанра action-RPG, празднует десять лет с момента своего релиза

Игра была выпущена 24 марта 2016 года в Японии и в апреле того же года по всему миру. Это означает, что в 2026 году ей исполнится десять лет.
Данная игра является одной из ключевых работ студии FromSoftware и завершает трилогию Souls, разработанную под руководством Хидэтаки Миядзаки. Она сыграла важную роль в популяризации жанра soulslike и до сих пор остаётся одной из наиболее высоко оценённых и любимых игр среди поклонников.
На текущий момент от студии FromSoftware не поступало официальных крупных анонсов, связанных с празднованием десятилетия игры. Однако, учитывая традиционную практику, можно предположить, что будут организованы следующие мероприятия:
- Скидки и распродажи
- Тематические мероприятия в сообществе
- Ретроспективы или интервью с разработчиками
Кроме того, фанаты часто самостоятельно организуют массовые перепрохождения игры и PvP-ивенты, что также является распространённой практикой в честь юбилеев подобных проектов.
Первая часть культовая, а это так, дрочилка
слово "культовый" ни разу не употребили? что? переписывай статью заново.. хехе
Ошибся на полмесяца
Хз первая вот да а тройка на один раз и забыть
Отличная игра. Доспехи Алвы и Крейтона.Понтифик, Старый Король Демонов, Безымянный, конечно же тварь Мидир и этот конченный убл.....к, чтобы его разорвало - Убийца рыцарей Цориг...