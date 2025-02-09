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Dark Souls 3 12.04.2016
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
8.9 4 483 оценки

Для Dark Souls 3 создают мод Seamless Co-op, который добавит в игру бесшовный кооператив

AceTheKing
Новости

В 2022 году для Elden Ring вышла модификация, которая добавила в игру бесшовный кооператив, а летом прошлого года она получила поддержку дополнения Shadow of the Erdtree.

Мод с бесшовным кооперативом для Elden Ring получил поддержку дополнения Shadow of the Erdtree

Теперь Yui представил аналогичную модификацию Seamless Co-op для Dark Souls 3: создатель мода показал видео с работой модификации в кооперативном режиме и сражение с несколькими боссами в игре. Модификация уберет все ограничения и позволит пользователям полностью пройти игру в кооперативном режиме.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AT_Sagor

Вот это действительно хорошая новость по модификациям. Надеюсь, будет также совместима с модами. Будем ждать.

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