Для Dark Souls 3 создают мод Seamless Co-op, который добавит в игру бесшовный кооператив

В 2022 году для Elden Ring вышла модификация, которая добавила в игру бесшовный кооператив, а летом прошлого года она получила поддержку дополнения Shadow of the Erdtree.

Теперь Yui представил аналогичную модификацию Seamless Co-op для Dark Souls 3: создатель мода показал видео с работой модификации в кооперативном режиме и сражение с несколькими боссами в игре. Модификация уберет все ограничения и позволит пользователям полностью пройти игру в кооперативном режиме.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.