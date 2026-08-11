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Dark Souls 3 12.04.2016
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив, Средневековье
8.9 5 205 оценок

Энтузиаст показал Dark Souls 3 с трассировкой пути в реальном времени

monk70 monk70

Моддер Ganaboy работает над совершенно новой версией своего мода DS Lighting Engine, который добавит трассировку пути в реальном времени в Dark Souls 3. Он поделился двумя видео, демонстрирующие текущее состояние этого мода.

Для тех, кто не знал, Ganaboy уже выпустил версию DS2LightingEngine, которая добавила поддержку трассировки пути в реальном времени в Dark Souls 2. Видео демонстрируют новое освещение с трассировкой пути. И хотя мод все ещё находится в разработке, он уже выглядит потрясающе. В основном это связано с тем, что мод использует все функции, добавленные Ganaboy в DS2LightingEngine.

К сожалению, точная дата выхода мода пока неизвестна.

ПК 72
20
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
-zotik-

херня на самом деле, всё стало таким не естественным

12
Just-a-your-King

Как же хочется полноценное ремейковое переиздание всей трилогии ДС на манер демонсоулс.

4
WerGC

третья часть и так красивая а с лучами вообще отлично

1
FairUlu

Трассировка пути и лучение света.

Rio17

Да тут весь ds нужно ремейки делать 1-2 души так вообще легенды :)

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