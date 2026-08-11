Энтузиаст показал Dark Souls 3 с трассировкой пути в реальном времени

Моддер Ganaboy работает над совершенно новой версией своего мода DS Lighting Engine, который добавит трассировку пути в реальном времени в Dark Souls 3. Он поделился двумя видео, демонстрирующие текущее состояние этого мода.

Для тех, кто не знал, Ganaboy уже выпустил версию DS2LightingEngine, которая добавила поддержку трассировки пути в реальном времени в Dark Souls 2. Видео демонстрируют новое освещение с трассировкой пути. И хотя мод все ещё находится в разработке, он уже выглядит потрясающе. В основном это связано с тем, что мод использует все функции, добавленные Ganaboy в DS2LightingEngine.

К сожалению, точная дата выхода мода пока неизвестна.