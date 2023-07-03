Энтузиаст продемонстрировал битву с боссом в Dark Souls 3 на движке Unreal Engine 5 ©

Пользователь Jonx0r поделился видео, демонстрирующим, как может выглядеть ремастер Dark Souls 3 на движке Unreal Engine 5.



В отличие от других подобных фанатских демонстраций, в этой присутствует настоящая игровая механика. Как вы увидите, в ролике показана схватка с Судией Гундиром. В нем также показано, как игрок исследует раннее окружение.

Забавно что может показаться, будто это оригинальная игра, как вы ее помните. Пока не взгляните на оригинал. Вы сразу можете заметить улучшенные отражения и эффекты воды, а также более совершенное освещение. Ниже также можете увидеть битву с боссом из оригинальной версии.