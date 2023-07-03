Dark Souls 3 12.04.2016
8.8 3 193 оценки

Энтузиаст продемонстрировал битву с боссом в Dark Souls 3 на движке Unreal Engine 5

©
Procy_on
Новости

Пользователь Jonx0r поделился видео, демонстрирующим, как может выглядеть ремастер Dark Souls 3 на движке Unreal Engine 5.

В отличие от других подобных фанатских демонстраций, в этой присутствует настоящая игровая механика. Как вы увидите, в ролике показана схватка с Судией Гундиром. В нем также показано, как игрок исследует раннее окружение.

Забавно что может показаться, будто это оригинальная игра, как вы ее помните. Пока не взгляните на оригинал. Вы сразу можете заметить улучшенные отражения и эффекты воды, а также более совершенное освещение. Ниже также можете увидеть битву с боссом из оригинальной версии.

-8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
r23dom

я вообще не понял что это анреал пока статью не прочел, а как он анимацию на новый движок перенес? чет попахивает (мат)

1
DeadRemix

Дак так и есть ,автор видео просто накинул эффектов, фантазируя как могла бы выглядеть игра на анриле 5. А типикал автор на пг написал желтушный заголовок, либо реально думает, что там анрил5)

0
Алeксaндp

решейдов на оригинал налепил, лужу под боса, и тип это я сделал на Unreal Engine 5 xD

0