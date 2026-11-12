From Software наконец-то вернула онлайн в Dark Souls 2 и Dark Souls 3 - причина сбоя остается тайной

Студия FromSoftware наконец-то восстановила работу всех онлайн функций в Dark Souls 2 и Dark Souls 3 на всех ПК и консолях. Мультиплеер обеих игр был полностью недоступен почти две недели из-за непредвиденных технических неполадок и фактического отключения серверов.

Разработчики опубликовали лаконичное объявление на официальном сайте серии, подтвердив завершение расследования и применение исправлений:

Касательно временной приостановки работы серверов Dark Souls 2 и Dark Souls 3: расследование завершено, исправление внедрено. Игровые серверы и сетевые функции полностью восстановлены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение и понимание.

Точная причина двухнедельного отключения так и осталась нераскрытой. В отличие от масштабного сбоя в 2022 году, когда серверы трилогии на ПК отключили почти на год из-за опасной RCE-уязвимости - позволявшей злоумышленникам исполнять сторонний код на чужих компьютерах, на этот раз японская студия не стала вдаваться в подробности, ограничившись извинениями в социальных сетях.

Пока официальные серверы пустовали, часть сообщества на ПК перешла на неофициальные модификации вроде Seamless Co-op, которые работают независимо от FromSoftware и позволяют проходить игры в совместном режиме без вылетов и ограничений. Тем не менее с возвращением официальных серверов игроки вновь могут пользоваться классическими подсказками, кровавыми пятнами и участвовать в привычных PvP-вторжениях. Энтузиасты предполагают, что бум ИИ рекомпеляции мог раскрыть очередную уязвимсть в серверах игр, но её обнаружили сами разработчики, а не злоумышлиники.