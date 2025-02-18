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Dark Souls 3 12.04.2016
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
8.9 4 513 оценок

Геймер потратил два года и первым в мире прошел все Soulsborne-игры без урона и на 1-м уровне

Gutsz
Новости

В играх Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring геймеры постоянно находят все более сложные способы прохождения, создавая невероятные челленджи. Мы часто слышим об их достижениях, но стримеру Dinossindgeil удалось обойти всех. Он первым в мире завершил God Run 3 — прохождение семи игр подряд без получения урона и на 1-м уровне персонажа. В сообществе Souls-игр ему уже дали титул "Бог Souls-игр" первого своего имени, ведь пока никто не смог повторить этот подвиг. Однако, зная эту аудиторию, его рекорд может продержаться не так долго.

Хардкорный челлендж включал в себя прохождение Demon’s Souls, Dark Souls 1–3, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. Игрок не только не должен получать урона, но и обязан проходить каждую игру на 1-м уровне, что исключает возможность усиления персонажа. Малейшая ошибка в любой игре отправляет на самое начало, заставляя переигрывать все с нуля.

Такой вызов требует абсолютного знания каждой механики, идеального тайминга и нечеловеческого терпения. Сам Dinossindgeil уже выполнял God Run 3 в 2022 году, но тогда он мог прокачивать персонажа. Теперь он прошел путь до конца, не повышая уровень, и завершил его вчера в Dark Souls 3, победив финального босса — Душа пепла. В момент победы стример испытал сильные эмоции: после двух лет бесконечных рестартов он наконец-то поставил точку.

Я не могу поверить, что это наконец-то конец.

— сказал Dinossindgeil, когда он одолел босса.

На протяжении всего пути он сталкивался с несправедливыми поражениями, в том числе из-за багов. В июне 2023 года в Dark Souls 2 его попытка провалилась из-за атаки, которая прошла сквозь стену. К тому моменту он уже прошел две игры, и из-за одной случайной ошибки ему пришлось начинать заново. И это лишь один из множества случаев, когда почти идеальный забег рушился в одно мгновение.

На фоне этого достижения вспоминается другой фанат Elden Ring, которому недавно удалось пройти игру на 1000-й NG-балансировке без получения урона. Его рекорд — еще один пример пределов мастерства, на которое способны игроки FromSoftware.

Фанат Elden Ring впервые прошел игру на НГ+1000 без получения урона

Но пока одни игроки совершают немыслимые подвиги, другие обсуждают главные проблемы игр FromSoftware. И это далеко не высокая сложность, как считают многие. Soulsborne-сообщество все чаще говорит о некачественном сетевом коде, проблемах с балансом и однообразном эндгейме.

Геймеры назвали главные недостатки Elden Ring и других игр FromSoftware - и нет, это не высокая сложность

Однако несмотря на все проблемы, игры FromSoftware продолжают вдохновлять людей на невероятные рекорды. И хотя сегодня Dinossindgeil стал первым "Богом Soulsborne", возможно, уже завтра появится новый претендент, который пойдет еще дальше.

-21
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
антон фекалисимо

вот делать нефиг.

17
PatronizingUnferth

Это его жизнь у него много времени и не надо на заводе горбатиться ). Кто то втыкает в небо под солями кто-то проходит SB зарабатывает на этом и получает удовольствие.

3
HellowRainbow PatronizingUnferth

А кто-то горбатится на заводе, чтобы такие организмы страдали фигней

-5
PolGhost HellowRainbow

И их, эти "организмы", как ты выразился, смотрят чтобы отдохнуть после завода. У каждого свое место. Если бы контент-мейкеров не смотрели бы, самые разные люди, то их бы и не было

4
Janekste HellowRainbow
горбатится на заводе

А ты давно видел современные заводы? На многих заводах люди уже давно не горбатятся. Многие производства сегодня автоматизированы и всю тяжёлую работу выполняют различные роботизированные автоматические устройства. Современные заводы мало чем отличаются от работы какого-нибудь продавца в супермаркете, выставляющего товар на полках, если говорить о тяжести труда. Сегодня не 90-е. Сегодня многие заводы на совсем другом техническом уровне.

0
Animario

очередной "герой" чей ник к концу недели забудут, чьё потраченное время и достижение никому в х** не уперлось.

17
KeanuReeves

Миллионы игроков порадуются за него и скажут, что он крутой.

-7
prorock KeanuReeves

Так-то я уже, спустившись в комменты, забыл его ник

7
KeanuReeves prorock

Тебе и не нужно знать его ник. Просто вбей в гугле и быстро найдешь если захочешь. В отличии от 99.9% людей земли он оставил свой след в истории.

-2
Janekste KeanuReeves

След в истории? Значит о нём можно будет прочитать историческую хронику в каком-нибудь школьном учебнике тысячу лет спустя? Очень сомневаюсь. Нифига он не оставил следа в истории. Он просто прошёл подряд несколько игр... На 99.9% людей Земли его действия никак не повлияли.

0
KeanuReeves Janekste

Во-первых, cтранное у тебя представление о истории. Люди живущие 50 лет назад или 100 уже не входят в историю? или с какого ты момента начинаешь считать?
Во-вторых, конечно же оставил и конечно же о нём будут знать, если будут знать о соулс играх.

0
Kamishini1993

Он использовал оружие так себе забег давай по новой без оружия

6
The Ryan

Тоже подумал. Ходит одетый, обутый. Надо чисто голым — персонажа тоже раздеть.

Н Е Л Е Г И Т И М Н О

2
Truthful Zaman

Он ещё и когда проигрывал, то начинал заново только текущую игру. Я считаю, что надо было начинать заново все, иначе не считается.

2
digitalkid

Вот это достижение! Теперь он умеет.. нифига)

5
KeanuReeves

а что он должен уметь? и зачем?

-5
алексей8888

Мужик реально крут ,представляю сколько усилий на это потребовалось !

3
Рома Валевский

есть чел, он 40 лет работал ассенизатором, представь сколько ему на это усилий понадобилось.

-1
Imnogamer

Красава жи есть

2
Piccolo Daimao Jr

Жесткое дрочево конечно,это наверное роботы,а не люди.

1
hpi

Если наиграть много времени то все действия становятся автоматическими.

0
Janekste

Это как автомобилем управлять. В первый раз ты обдумываешь каждый шаг, какую педаль нажать, какой рычаг дёрнуть... а десять лет спустя ты всё это делаешь на автоматизме, словно робот, не задумываясь.

Но меня беспокоит другое. А человеку не осточертело заучивать до автоматизма одну и туже игру, по сути? Я точно с катушек слетел бы, если бы мне пришлось столько много времени играть в один одинаковый тип игр без перерыва на другие проекты. Как по мне, у этого чувака не все дома.

Но с другой стороны, если вдруг он на этом зарабатывает, тогда может оно и стоит того, чтобы этим заниматься.

0
Кей Овальд

Лан. Дальше что?

1
EvanescentAdira

Что-то на казуальном.

1
KeanuReeves

Челы в комментах ходят на одну и туже работу грузчиком и рассказывают, как челу ''нечего делать'' и ''какие скиллы у него есть после этого'' хотя сами делают тоже самое на протяжении 10-20 лет только ирл.

1
VIGITAL1

Согласен,хотел написать что он шиз.Но потом подумал,если челу по кайфу и он видит в этом смысл то почему нет.

4
Рома Валевский

так себе пример, они туда из за денег ходят, этому челу вряд-ли платили за такое прохождение, а если заплатили то это тоже самое получается.

2
VersalifeDX VIGITAL1

"Каждый дрочит как хочет" - лучше фразы тут и не скажешь. Кто-то покоряет Эверест, кто-то ни одной юбки не пропускает, кто-то все игры на платину закрывает - в этой жизни каждый найдёт для себя смысл, главное - не во вред окружающим.

4
KeanuReeves Рома Валевский

Так и ему платят на стримах за это. Он же не дома это в одиночку сидел делал.

0
Рома Валевский KeanuReeves

А тк он стример, ну тогда все понятно, одни гайку крутят на заводе этот мышку сидит клацает, что те работяги, что этот, возможно даже ему донатят работяги которые смотрят его вечерком после завода.

0
Merelone

Потратив два года - он явно заслужил эту новость на PG, о которой завтра забудут.

1
Punisher1

Вот кому нефиг делать какой смысл что он доказать хотел типо крутой мачо посмотрите на меня

0
sergeu78

так это не все. там еще нужно Greedfall и xuan yuan sword 7

0
Andrey Wealson

Как же это бессмысленно...

0
Дворф

если честно есть столько интересно способов пройти игры фромом но почему озвучивают самые скучные...

0
Jarvis666

А дальше что? Нервы и время проё*вно, молодец, теперь пусть проходит так же, но с закрытыми глазами))

0
William Dwight

Первым прошел GinoMachino более года назад

0
Рома Валевский

Он биоробот

0
Spillik

Разве это не сделал уже HappyHob пару лет назад?

0
darth nox

Как говорится: "Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось." Или из разряда - е...тым нет покоя.

0
Wing42

Когда коту делать нечего - он яйца лижет.

-1
GullibleCelia

Тот момент, когда людям нечего делать

-4