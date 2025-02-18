Геймер потратил два года и первым в мире прошел все Soulsborne-игры без урона и на 1-м уровне

В играх Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring геймеры постоянно находят все более сложные способы прохождения, создавая невероятные челленджи. Мы часто слышим об их достижениях, но стримеру Dinossindgeil удалось обойти всех. Он первым в мире завершил God Run 3 — прохождение семи игр подряд без получения урона и на 1-м уровне персонажа. В сообществе Souls-игр ему уже дали титул "Бог Souls-игр" первого своего имени, ведь пока никто не смог повторить этот подвиг. Однако, зная эту аудиторию, его рекорд может продержаться не так долго.

Хардкорный челлендж включал в себя прохождение Demon’s Souls, Dark Souls 1–3, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. Игрок не только не должен получать урона, но и обязан проходить каждую игру на 1-м уровне, что исключает возможность усиления персонажа. Малейшая ошибка в любой игре отправляет на самое начало, заставляя переигрывать все с нуля.

Такой вызов требует абсолютного знания каждой механики, идеального тайминга и нечеловеческого терпения. Сам Dinossindgeil уже выполнял God Run 3 в 2022 году, но тогда он мог прокачивать персонажа. Теперь он прошел путь до конца, не повышая уровень, и завершил его вчера в Dark Souls 3, победив финального босса — Душа пепла. В момент победы стример испытал сильные эмоции: после двух лет бесконечных рестартов он наконец-то поставил точку.

Я не могу поверить, что это наконец-то конец.

— сказал Dinossindgeil, когда он одолел босса.

На протяжении всего пути он сталкивался с несправедливыми поражениями, в том числе из-за багов. В июне 2023 года в Dark Souls 2 его попытка провалилась из-за атаки, которая прошла сквозь стену. К тому моменту он уже прошел две игры, и из-за одной случайной ошибки ему пришлось начинать заново. И это лишь один из множества случаев, когда почти идеальный забег рушился в одно мгновение.

На фоне этого достижения вспоминается другой фанат Elden Ring, которому недавно удалось пройти игру на 1000-й NG-балансировке без получения урона. Его рекорд — еще один пример пределов мастерства, на которое способны игроки FromSoftware.

Но пока одни игроки совершают немыслимые подвиги, другие обсуждают главные проблемы игр FromSoftware. И это далеко не высокая сложность, как считают многие. Soulsborne-сообщество все чаще говорит о некачественном сетевом коде, проблемах с балансом и однообразном эндгейме.

Однако несмотря на все проблемы, игры FromSoftware продолжают вдохновлять людей на невероятные рекорды. И хотя сегодня Dinossindgeil стал первым "Богом Soulsborne", возможно, уже завтра появится новый претендент, который пойдет еще дальше.