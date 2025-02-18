Геймер потратил два года и первым в мире прошел все Soulsborne-игры без урона и на 1-м уровне

В играх Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring геймеры постоянно находят все более сложные способы прохождения, создавая невероятные челленджи. Мы часто слышим об их достижениях, но стримеру Dinossindgeil удалось обойти всех. Он первым в мире завершил God Run 3 — прохождение семи игр подряд без получения урона и на 1-м уровне персонажа. В сообществе Souls-игр ему уже дали титул "Бог Souls-игр" первого своего имени, ведь пока никто не смог повторить этот подвиг. Однако, зная эту аудиторию, его рекорд может продержаться не так долго.
Хардкорный челлендж включал в себя прохождение Demon’s Souls, Dark Souls 1–3, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. Игрок не только не должен получать урона, но и обязан проходить каждую игру на 1-м уровне, что исключает возможность усиления персонажа. Малейшая ошибка в любой игре отправляет на самое начало, заставляя переигрывать все с нуля.
Такой вызов требует абсолютного знания каждой механики, идеального тайминга и нечеловеческого терпения. Сам Dinossindgeil уже выполнял God Run 3 в 2022 году, но тогда он мог прокачивать персонажа. Теперь он прошел путь до конца, не повышая уровень, и завершил его вчера в Dark Souls 3, победив финального босса — Душа пепла. В момент победы стример испытал сильные эмоции: после двух лет бесконечных рестартов он наконец-то поставил точку.
Я не могу поверить, что это наконец-то конец.
— сказал Dinossindgeil, когда он одолел босса.
На протяжении всего пути он сталкивался с несправедливыми поражениями, в том числе из-за багов. В июне 2023 года в Dark Souls 2 его попытка провалилась из-за атаки, которая прошла сквозь стену. К тому моменту он уже прошел две игры, и из-за одной случайной ошибки ему пришлось начинать заново. И это лишь один из множества случаев, когда почти идеальный забег рушился в одно мгновение.
На фоне этого достижения вспоминается другой фанат Elden Ring, которому недавно удалось пройти игру на 1000-й NG-балансировке без получения урона. Его рекорд — еще один пример пределов мастерства, на которое способны игроки FromSoftware.
Но пока одни игроки совершают немыслимые подвиги, другие обсуждают главные проблемы игр FromSoftware. И это далеко не высокая сложность, как считают многие. Soulsborne-сообщество все чаще говорит о некачественном сетевом коде, проблемах с балансом и однообразном эндгейме.
Однако несмотря на все проблемы, игры FromSoftware продолжают вдохновлять людей на невероятные рекорды. И хотя сегодня Dinossindgeil стал первым "Богом Soulsborne", возможно, уже завтра появится новый претендент, который пойдет еще дальше.
вот делать нефиг.
Это его жизнь у него много времени и не надо на заводе горбатиться ). Кто то втыкает в небо под солями кто-то проходит SB зарабатывает на этом и получает удовольствие.
А кто-то горбатится на заводе, чтобы такие организмы страдали фигней
И их, эти "организмы", как ты выразился, смотрят чтобы отдохнуть после завода. У каждого свое место. Если бы контент-мейкеров не смотрели бы, самые разные люди, то их бы и не было
А ты давно видел современные заводы? На многих заводах люди уже давно не горбатятся. Многие производства сегодня автоматизированы и всю тяжёлую работу выполняют различные роботизированные автоматические устройства. Современные заводы мало чем отличаются от работы какого-нибудь продавца в супермаркете, выставляющего товар на полках, если говорить о тяжести труда. Сегодня не 90-е. Сегодня многие заводы на совсем другом техническом уровне.
очередной "герой" чей ник к концу недели забудут, чьё потраченное время и достижение никому в х** не уперлось.
Миллионы игроков порадуются за него и скажут, что он крутой.
Так-то я уже, спустившись в комменты, забыл его ник
Тебе и не нужно знать его ник. Просто вбей в гугле и быстро найдешь если захочешь. В отличии от 99.9% людей земли он оставил свой след в истории.
След в истории? Значит о нём можно будет прочитать историческую хронику в каком-нибудь школьном учебнике тысячу лет спустя? Очень сомневаюсь. Нифига он не оставил следа в истории. Он просто прошёл подряд несколько игр... На 99.9% людей Земли его действия никак не повлияли.
Во-первых, cтранное у тебя представление о истории. Люди живущие 50 лет назад или 100 уже не входят в историю? или с какого ты момента начинаешь считать?
Во-вторых, конечно же оставил и конечно же о нём будут знать, если будут знать о соулс играх.
Он использовал оружие так себе забег давай по новой без оружия
Тоже подумал. Ходит одетый, обутый. Надо чисто голым — персонажа тоже раздеть.
Н Е Л Е Г И Т И М Н О
Он ещё и когда проигрывал, то начинал заново только текущую игру. Я считаю, что надо было начинать заново все, иначе не считается.
Вот это достижение! Теперь он умеет.. нифига)
а что он должен уметь? и зачем?
Мужик реально крут ,представляю сколько усилий на это потребовалось !
есть чел, он 40 лет работал ассенизатором, представь сколько ему на это усилий понадобилось.
Красава жи есть
Жесткое дрочево конечно,это наверное роботы,а не люди.
Если наиграть много времени то все действия становятся автоматическими.
Это как автомобилем управлять. В первый раз ты обдумываешь каждый шаг, какую педаль нажать, какой рычаг дёрнуть... а десять лет спустя ты всё это делаешь на автоматизме, словно робот, не задумываясь.
Но меня беспокоит другое. А человеку не осточертело заучивать до автоматизма одну и туже игру, по сути? Я точно с катушек слетел бы, если бы мне пришлось столько много времени играть в один одинаковый тип игр без перерыва на другие проекты. Как по мне, у этого чувака не все дома.
Но с другой стороны, если вдруг он на этом зарабатывает, тогда может оно и стоит того, чтобы этим заниматься.
Лан. Дальше что?
Что-то на казуальном.
Челы в комментах ходят на одну и туже работу грузчиком и рассказывают, как челу ''нечего делать'' и ''какие скиллы у него есть после этого'' хотя сами делают тоже самое на протяжении 10-20 лет только ирл.
Согласен,хотел написать что он шиз.Но потом подумал,если челу по кайфу и он видит в этом смысл то почему нет.
так себе пример, они туда из за денег ходят, этому челу вряд-ли платили за такое прохождение, а если заплатили то это тоже самое получается.
"Каждый дрочит как хочет" - лучше фразы тут и не скажешь. Кто-то покоряет Эверест, кто-то ни одной юбки не пропускает, кто-то все игры на платину закрывает - в этой жизни каждый найдёт для себя смысл, главное - не во вред окружающим.
Так и ему платят на стримах за это. Он же не дома это в одиночку сидел делал.
А тк он стример, ну тогда все понятно, одни гайку крутят на заводе этот мышку сидит клацает, что те работяги, что этот, возможно даже ему донатят работяги которые смотрят его вечерком после завода.
Потратив два года - он явно заслужил эту новость на PG, о которой завтра забудут.
Вот кому нефиг делать какой смысл что он доказать хотел типо крутой мачо посмотрите на меня
так это не все. там еще нужно Greedfall и xuan yuan sword 7
Как же это бессмысленно...
если честно есть столько интересно способов пройти игры фромом но почему озвучивают самые скучные...
А дальше что? Нервы и время проё*вно, молодец, теперь пусть проходит так же, но с закрытыми глазами))
Первым прошел GinoMachino более года назад
Он биоробот
Разве это не сделал уже HappyHob пару лет назад?
Как говорится: "Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось." Или из разряда - е...тым нет покоя.
Когда коту делать нечего - он яйца лижет.
Тот момент, когда людям нечего делать