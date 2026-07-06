Глава Tekken не считает Dark Souls сложной: "Это не особенно трудная игра"

Руководитель серии Tekken Кацухиро Харада неожиданно высказался о сложности игр FromSoftware, заявив, что лично не считает Dark Souls чем-то особенно трудным.

В соцсетях Хараду попросили поделиться мнением о Хидэтаке Миядзаки и его проектах. Разработчик назвал создателя Dark Souls «уникальным и чрезвычайно серьезным» геймдизайнером, отдельно отметив его необычный путь в индустрию — Миядзаки пришел в разработку игр почти в 30 лет, но со временем стал одним из самых известных авторов Японии.

При этом Харада признался, что, по его мнению, внимание к сложности Souls-игр несколько преувеличено.

«Лично я считаю, что у Dark Souls довольно простая боевая система, и не воспринимаю ее как особенно сложную игру».

По словам Харады, главная сила серии заключается не в высокой сложности, а в проработанном мире, который создал Миядзаки.

Также разработчик напомнил, что успех Dark Souls и Elden Ring не был мгновенным. Работая в Bandai Namco, он участвовал в продвижении этих проектов и отметил, что популярность франшизы стала результатом многолетней работы команды, а не случайностью.

В завершение Харада сравнил другого известного японского разработчика — Масахиро Сакурая — с Сайяном из Dragon Ball, пошутив, что тот настолько талантлив, что искренне не понимает, почему другим людям некоторые вещи даются тяжело.