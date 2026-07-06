Глава Tekken не считает Dark Souls сложной: "Это не особенно трудная игра"

Руководитель серии Tekken Кацухиро Харада неожиданно высказался о сложности игр FromSoftware, заявив, что лично не считает Dark Souls чем-то особенно трудным.
В соцсетях Хараду попросили поделиться мнением о Хидэтаке Миядзаки и его проектах. Разработчик назвал создателя Dark Souls «уникальным и чрезвычайно серьезным» геймдизайнером, отдельно отметив его необычный путь в индустрию — Миядзаки пришел в разработку игр почти в 30 лет, но со временем стал одним из самых известных авторов Японии.
При этом Харада признался, что, по его мнению, внимание к сложности Souls-игр несколько преувеличено.
«Лично я считаю, что у Dark Souls довольно простая боевая система, и не воспринимаю ее как особенно сложную игру».
По словам Харады, главная сила серии заключается не в высокой сложности, а в проработанном мире, который создал Миядзаки.
Также разработчик напомнил, что успех Dark Souls и Elden Ring не был мгновенным. Работая в Bandai Namco, он участвовал в продвижении этих проектов и отметил, что популярность франшизы стала результатом многолетней работы команды, а не случайностью.
В завершение Харада сравнил другого известного японского разработчика — Масахиро Сакурая — с Сайяном из Dragon Ball, пошутив, что тот настолько талантлив, что искренне не понимает, почему другим людям некоторые вещи даются тяжело.
Так она и не сложная
Дело не в сложности, а в опыте и прогресси)
Игровое сообщество делится на два типа . Одним нравится соулс лайки , и вторые , это пусички с лапками
Ну если натянуть сову на глобус и сравнить последний нормальный Теккен Харады, который ТТТ2... любой соулс лайк будет легким.
Смотря сколько ты играл в нее, к середине игры она уже легкая становится и рутинная, а в начале, конечно, дает просраться.