Голливудский актёр Бен Мендельсон признался, что не смог одолеть самого сложного босса в Dark Souls 3

Во время недавнего интервью для IGN, посвящённого его участию в новых проектах по вселенной Звёздных войн, австралийский актёр Бен Мендельсон неожиданно поделился откровением, которое тут же привлекло внимание игрового сообщества. В перерыве между обсуждением ролей и съёмочных процессов актёр признался, что сильно увлекается видеоиграми, а особенно — хардкорными ролевыми играми серии Souls. Однако не всё в этом увлечении пошло гладко.
Мендельсон рассказал, что в своё время начал играть в Dark Souls благодаря гайдам от IGN, но спустя время был вынужден прекратить прохождение Dark Souls 3 после неудачных попыток победить одного из самых легендарных боссов в истории серии.
А потом я застрял на этом боссе, который швыряется молниями и ездит на какой-то твари — геймеры поймут, о чём я. Dark Souls 3 или Demon’s Souls, уже не помню. Он всё швырялся и швырялся своими штуками, всё летал на этой твари вокруг меня, и я просто устал от этого и забил.
— рассказал актёр.
Босса, о котором говорит Мендельсон, поклонники Dark Souls 3 легко узнают — речь идёт о Безымянном короле, скрытом противнике, доступ к которому открывается только при выполнении определённых условий. Он считается одним из самых трудных в серии — быстрый, смертоносный, с несколькими фазами и впечатляющим дизайном, этот враг способен надолго задержать даже самых опытных игроков.
Признание Мендельсона подчеркивает, насколько Dark Souls 3 остаётся хардкорным испытанием даже для тех, кто знаком с искусством актёрской трансформации и работы под давлением. Возможно, актёр и не одолел одного из самых страшных боссов, но точно завоевал уважение геймеров своей за попытку и честность перед зрителями.
Мне кажется ему максимально по*уй))
О том, что он врёт. Как-то попал на секретную локацию и застрял на боссе, которого не обязательно убивать для прохождения игры.
Самые трудные боссы из длц, которые рассчитаны на убийство несколькими игроками...
которые были в дас 2 - а не босс из бонусной локи в дас3 который был секреткой
А потом он встретился с Мидиром;)
Хмм ну совершенно не проходимые для меня в DS2 это пожалуй Прячущийся во тьме , Дымный рыцарь и несколько боссов, которых не хочется трогать (про двух тигров в Холодных Окраинах я даже говорить ничего не буду),в DS3 это конечно Безымянный король и Мидир.В ER пока только Взрослый зверь падающей звезды выбесил,но не прям сильно.Я игру ещё не прошел и что там впереди даже не представляю;)
"про двух тигров в Холодных Окраинах я даже говорить ничего не буду" как оказалось это не самый страшный босс на нг+7.Скверная королева Элана даст подышать, подумать любому игроку
Я начал проходить в DS2 нг+1 вроде,дошёл до Забытой Грешницы,вместе с ней на бой выскочили 2 фантома,я сказал ******* *** ****** и удалил игру))
Я признаюсь, что вообще никакого босса не одолел в данной игре ;))))
Мидира передаёт привет
А я сегодня пописать сходил , где новость ?
в каких фильмах ты снимался?