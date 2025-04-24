Голливудский актёр Бен Мендельсон признался, что не смог одолеть самого сложного босса в Dark Souls 3

Во время недавнего интервью для IGN, посвящённого его участию в новых проектах по вселенной Звёздных войн, австралийский актёр Бен Мендельсон неожиданно поделился откровением, которое тут же привлекло внимание игрового сообщества. В перерыве между обсуждением ролей и съёмочных процессов актёр признался, что сильно увлекается видеоиграми, а особенно — хардкорными ролевыми играми серии Souls. Однако не всё в этом увлечении пошло гладко.

Мендельсон рассказал, что в своё время начал играть в Dark Souls благодаря гайдам от IGN, но спустя время был вынужден прекратить прохождение Dark Souls 3 после неудачных попыток победить одного из самых легендарных боссов в истории серии.

А потом я застрял на этом боссе, который швыряется молниями и ездит на какой-то твари — геймеры поймут, о чём я. Dark Souls 3 или Demon’s Souls, уже не помню. Он всё швырялся и швырялся своими штуками, всё летал на этой твари вокруг меня, и я просто устал от этого и забил.

— рассказал актёр.

Босса, о котором говорит Мендельсон, поклонники Dark Souls 3 легко узнают — речь идёт о Безымянном короле, скрытом противнике, доступ к которому открывается только при выполнении определённых условий. Он считается одним из самых трудных в серии — быстрый, смертоносный, с несколькими фазами и впечатляющим дизайном, этот враг способен надолго задержать даже самых опытных игроков.

Признание Мендельсона подчеркивает, насколько Dark Souls 3 остаётся хардкорным испытанием даже для тех, кто знаком с искусством актёрской трансформации и работы под давлением. Возможно, актёр и не одолел одного из самых страшных боссов, но точно завоевал уважение геймеров своей за попытку и честность перед зрителями.