Миядзаки объяснил философию FromSoftware: сложность в Dark Souls и Elden Ring должна быть честной

Глава FromSoftware Хидетака Миядзаки в очередной раз прокомментировал репутацию студии как создателя одних из самых хардкорных игр в индустрии. По его словам, высокая сложность в проектах вроде Dark Souls и Elden Ring никогда не была самоцелью — куда важнее ощущение справедливости и понятная логика наказания игрока.

В разговоре с Game Informer Миядзаки подчеркнул, что команда не стремится «просто выкрутить сложность на максимум». Ключевой принцип — сделать так, чтобы игрок понимал, почему он погиб. Если поражение выглядит обоснованным и из него можно извлечь урок, значит дизайн работает так, как задумано.

Разработчик признаёт, что игры FromSoftware нередко шокируют и фрустрируют, особенно при первом столкновении с новыми врагами или боссами. Однако именно в этом и заключается ритм геймплея: игрок заходит в бой, терпит поражение, анализирует причины — внезапную атаку, особенности окружения или собственную ошибку — и в следующей попытке применяет полученный опыт.

Миядзаки также отметил, что студия осознаёт: далеко не все игроки согласятся с таким подходом. Тем не менее FromSoftware старается выстраивать чёткую кривую обучения и систему обратной связи, чтобы каждое поражение помогало подготовиться к следующей попытке. По его словам, команда верит в сложные игры, но не в те, где трудности ощущаются как несправедливые или искусственные.

Именно поэтому боссы FromSoftware кажутся безжалостными, но при этом оставляют ощущение, что победа достижима. У игрока всегда есть необходимые инструменты — остаётся лишь научиться правильно ими пользоваться. Даже если это осознание приходит после десятков попыток и очередной гибели от Малении или легендарной пары Орнштейна и Смоуга.