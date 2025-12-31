Миядзаки объяснил философию FromSoftware: сложность в Dark Souls и Elden Ring должна быть честной

Глава FromSoftware Хидетака Миядзаки в очередной раз прокомментировал репутацию студии как создателя одних из самых хардкорных игр в индустрии. По его словам, высокая сложность в проектах вроде Dark Souls и Elden Ring никогда не была самоцелью — куда важнее ощущение справедливости и понятная логика наказания игрока.
В разговоре с Game Informer Миядзаки подчеркнул, что команда не стремится «просто выкрутить сложность на максимум». Ключевой принцип — сделать так, чтобы игрок понимал, почему он погиб. Если поражение выглядит обоснованным и из него можно извлечь урок, значит дизайн работает так, как задумано.
Разработчик признаёт, что игры FromSoftware нередко шокируют и фрустрируют, особенно при первом столкновении с новыми врагами или боссами. Однако именно в этом и заключается ритм геймплея: игрок заходит в бой, терпит поражение, анализирует причины — внезапную атаку, особенности окружения или собственную ошибку — и в следующей попытке применяет полученный опыт.
Миядзаки также отметил, что студия осознаёт: далеко не все игроки согласятся с таким подходом. Тем не менее FromSoftware старается выстраивать чёткую кривую обучения и систему обратной связи, чтобы каждое поражение помогало подготовиться к следующей попытке. По его словам, команда верит в сложные игры, но не в те, где трудности ощущаются как несправедливые или искусственные.
Именно поэтому боссы FromSoftware кажутся безжалостными, но при этом оставляют ощущение, что победа достижима. У игрока всегда есть необходимые инструменты — остаётся лишь научиться правильно ими пользоваться. Даже если это осознание приходит после десятков попыток и очередной гибели от Малении или легендарной пары Орнштейна и Смоуга.
Какие высокие морали. Создать геморрой для прохождения и не убирать его с отмазкой, что это будет не честно по отношению к игроку. Попахивает балансовой импотенцией-фригидностью.))))
БДСМ это такое себе увлечение
Под описание попадает любая игра на харде с нормальным геймдизайном. Как бы он не пытался казаться моралистом - фромы все же просто тупо выкручивают сложность на максимум без возможности изменить это, и не более
По этому в каждом гребаном соулсе костёр появляется только после победы над боссом. Чтобы игрок ***ть думал и анализировал,где же он согрешил,что должен к боссу бежать через кучу долбаных мобов.
Персонажа игрока чудовищно медленным и кривым в управлении а противники бьют со скоростью света в квадрате,великопный принцип.
После Ву Чанга ( или, как там называлась игра про девицу с пернатой хворью ) игры фромов кажутся легкой прогулкой.
Самая честная сложность, была в Bloodborne и Sekiro, только за их боевку и подход, отвечали другие люди. А Миядзаки так и застрял на одних и тех механиках оригинальной DS
ты с какой планеты упал? Миядзаки был руководителем разработки и лично принимал участие в разработках Armored Core (2006 и 2008 годов) , Demons Souls, Dark Souls, Bloodbourne, Sekiro - Миядзаки сначала планировал как продолжение Tenchu, Dark Souls 3, Elden Ring, это его идеи и его детища.
К чему он не притрагивался были Dark Souls 2 т.к был занят бладборном, Demons Souls Remake вообще другая студия по заказу сони, ER Nightrein Миядзаки полностью отдал бразды над этой игрой другому
Всем известные факты.
Многие говорят,что ДЛС к Elden поучилось реально злое даже по меркам Souls.Это действительно так или опять просто ноют?
и боссов повторяющихся не должно быть
Кривые хитбоксы и всратая камера. Сама честность