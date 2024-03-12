Мод-приквел Dark Souls: Archthrones для Dark Souls 3 получит демо-версию 15 марта

В июле 2023 года команда моддеров, создавшая мод-приквел Dark Souls 3, Dark Souls: Archthrones, заявила, что его демо-версия будет выпущена в сентябре 2023 года. Но, как вы уже догадались, этого не произошло. К счастью, теперь команда поделилась новым трейлером, в котором говорится, что эта бесплатная демо-версия для ПК будет наконец выпущена 15 марта.

В Dark Souls Archthrones игроки смогут получить доступ к пяти мирам через Нексус Углей. Игроки столкнутся с многочисленными боссами, а также смогут найти союзников. Кроме того, в моде будет переосмысленная версия Лотрика и других локаций Dark Souls.

В Dark Souls Archthrones также будут элементы из Demon’s Souls. Таким образом, игроки могут ожидать расположение мира, форму души, мировые тенденции и многое другое. Команда разработчиков также планирует добавить множество новых врагов, квестовые линии NPC и множество секретов, которые нужно найти. Это долгожданный мод, который может оказаться интересным для многих игроков Dark Souls.