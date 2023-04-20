Dark Souls 3 12.04.2016
8.8 3 047 оценок

Открыты предзаказы на детализированную фигурку Сигварда из Dark Souls

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4efy
Новости

Производитель различных тематических товаров First 4 Figure сообщает о старте предзаказов на весьма любопытную фигурку из вселенной Dark Souls. Героем новой статуэтки стал Сигварда из Катарины, который впервые встретился игрокам в третей части хардкорного экшена. Ее высота составляет 21 сантиметр.

Как мы можем видеть на картинках, внешний вид фигурки очень даже привлекательный, а детализация местами поражает. Но есть у нее и небольшой минус – цена, мягко говоря, кусается. За предварительный заказ Сигварда создатели предлагают отдать 250 фунтов стерлингов, что эквивалентно 310 долларам, или 25.370 руб. Скорее всего, и такой ценник не станет преградой для коллекционеров и фанатов франшизы.

По заявлению производителей, в продажу Сигвард из Катарины поступит в первом квартале 2024 года. Ознакомиться с подробностями можно на официальном сайте.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

Хммм...

0
Hulk_Hogan000777

Прочитал Сквидварда

0
WarCraf4er

А фигурка полностью раздеваемая?

0
TAPAKAH222

Можно убить и снять броню?..

-1
4efy

К сожалению, не в этот раз :(

0
-zotik-

Убить Сигварда? Есть границы твоей бессердечности?

0