Пора снова возжечь пламя: По слухам, трилогия Dark Souls может получить ремейк

На просторах сети появилась громкая, хоть и пока ничем не подтвержденная информация, вызвавшая бурные дискуссии среди поклонников хардкорных экшен-RPG. Как сообщил пользователь под ником Shirrako на своей странице в X (бывший Twitter), издательство Bandai Namco в данный момент ведет активную разработку полноценных ремейков оригинальной трилогии Dark Souls.

Стоит отметить, что Shirrako не имеет солидного инсайдерского бэкграунда, что заставляет объективно усомнится в его утечке. Впрочем, сам он утверждает, что получил эту закрытую информацию прямиком от источника внутри команды издателя. По словам инсайдера, ремейк охватывает сразу все три основные игры, но при этом ни платформ, ни ориентировочного окна выхода проекта озвучено не было.

Часть игроков уже положительно отреагировали на этот, пусть и сомнительных, слух. Фанаты отметили, что авторы могли бы проделать работу над ошибками и окончательно переработать спорную Dark Souls 2, а также спасти пустую во второй половине первую Dark Souls — Изалита не дает покая геймерам. Конечно же это обсуждения не обошлось без упоминаний Bloodborne... Новость про возрождение оригальной трилогии Souls конечно приятная, но игроки явно больше ждут заслуженного переиздания викторианского экшена.

Очевидно, что данная информация — на текущий момент всего лишь слух, и японский издатель Bandai Namco ситуацию никак не прокомментировал.