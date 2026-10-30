Серверы Dark Souls 2 и Dark Souls 3 внезапно отключили на всех платформах

FromSoftware временно отключила серверы Dark Souls 2 и Dark Souls 3. Разработчики сообщили, что обнаружили техническую проблему, из-за которой решили приостановить работу сетевых функций обеих игр. Подробности неисправности пока не раскрываются, а сроки восстановления серверов обещают назвать отдельно.

«Мы обнаружили проблему с игровыми серверами перечисленных ниже проектов и в связи с этим отключаем их на всех платформах. Мы опубликуем дополнительное объявление, как только определим сроки восстановления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении FromSoftware.

Отключение произошло всего через два дня после завершения технического обслуживания серверов Dark Souls 2. Пока неизвестно, затронула ли проблема другие игры студии, включая Elden Ring, Nightreign, Sekiro и Armored Core.

Ситуация вызывает опасения из-за событий 2022 года. Тогда в сетевых режимах Dark Souls 2, Dark Souls 3 и Dark Souls Remastered обнаружили серьёзную уязвимость удалённого выполнения кода, позволявшую злоумышленникам получать контроль над компьютерами игроков. В результате серверы игр оставались недоступны на протяжении нескольких месяцев: Dark Souls 3 вернулась в онлайн через 214 дней, Dark Souls 2 — через 275 дней, а Dark Souls Remastered — через 290 дней.

Нынешнее отключение также связывают с опасениями вокруг недавно обнаруженных уязвимостей PHP. Этот язык программирования широко используется в приложениях и на сайтах, поэтому потенциальная проблема может затронуть значительную часть интернет-сервисов. На фоне угроз компании пересматривают безопасность своих систем и временно отключают отдельные продукты.

Ранее из-за опасений по поводу безопасности на техническое обслуживание отправили несколько игр и сервисов The Pokémon Company, включая Pokémon Home, Champions и Sleep. Capcom также временно убрала Street Fighter 5 из цифровых магазинов и отключила её сетевые функции, пока проверяла безопасность игры. Кроме того, четырёхчасовой сбой произошёл в GOG, а ряд японских мобильных проектов, в том числе Umamusume: Pretty Derby, временно перестал работать.

Пока FromSoftware не подтвердила, связана ли проблема с серверами Dark Souls 2 и 3 именно с уязвимостями PHP. Поэтому причины отключения и сроки возвращения игр в онлайн остаются неизвестными.