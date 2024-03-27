Спидраннер установил рекорд прохождения трилогии Dark Souls

Геймер с ником Regole установил новый рекорд в скоростном прохождении трилогии Dark Souls. Спидраннер проходил соулслайки в категории Any% — в ней можно пользоваться любыми лазейками, чтобы сократить общее время. В итоге игрок проходил сквозь стены, побеждал боссов необычными способами и пользовался другими подобными фокусами.

Всего на прохождение всех трех игр Regole потратил 89 минут. Больше всего времени отняла Dark Souls 3 (41 минуту), меньше всего — вторая часть франшизы (16 минут).

Не всегда спидраны идут по плану. В середине марта 2024 года геймер с ником Elajjaz пробовал пройти Elden Ring со специальным модом, меняющим местами расположение всех боссов и предметов. После одиннадцати часов забега персонаж игрока погиб в почти безопасной локации, пока спидраннер отлучался в туалет.