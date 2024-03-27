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Dark Souls 3 12.04.2016
Экшен, Ролевая, Кооператив
8.9 3 870 оценок

Спидраннер установил рекорд прохождения трилогии Dark Souls

Simple Jack
Новости

Геймер с ником Regole установил новый рекорд в скоростном прохождении трилогии Dark Souls. Спидраннер проходил соулслайки в категории Any% — в ней можно пользоваться любыми лазейками, чтобы сократить общее время. В итоге игрок проходил сквозь стены, побеждал боссов необычными способами и пользовался другими подобными фокусами.

Всего на прохождение всех трех игр Regole потратил 89 минут. Больше всего времени отняла Dark Souls 3 (41 минуту), меньше всего — вторая часть франшизы (16 минут).

Не всегда спидраны идут по плану. В середине марта 2024 года геймер с ником Elajjaz пробовал пройти Elden Ring со специальным модом, меняющим местами расположение всех боссов и предметов. После одиннадцати часов забега персонаж игрока погиб в почти безопасной локации, пока спидраннер отлучался в туалет.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
HarmfulVillius

Здесь можно сказать только одно - долб-б.

0
hpi

Почему?

-1
hpi

Про парня, который елден ринг спидранил и в парашу пошел, можно сказать обосрался со спидраном в прямом смысле.

0
SERGIOUS LEE

Вот я не понимаю какой кайф проходить такие игры по быстрому? Весь интерес в этом пропадает

0