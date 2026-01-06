Стример прошёл всю трилогию Dark Souls без урона - и всё это с помощью саксофона

Cтример Dr. Doot смог пройти всю трилогию Dark Souls без единого удара, и сделал это, играя на электронном саксофоне! Да-да, он не использовал ни геймпад, ни клавиатуру — а именно саксофон, который реагирует на дыхание и нажатия клапанов. Финальный бой с Гвином Повелителем Пепла он даже выложил в X, чтобы все убедились в его мастерстве.

Это далеко не первый его рекорд: ранее Dr. Doot прошёл Elden Ring без урона, а также покорил Bloodborne и Sekiro без смертей — всё на том же необычном музыкальном контроллере. А ведь у него ещё и докторская степень по музыкальной композиции!

Он уже засветился в прохождениях таких игр, как Cuphead, Armored Core 6 и Hollow Knight: Silksong — и не собирается останавливаться. Сейчас его цель — пройти Hollow Knight с дополнением Godmaster и всеми сложнейшими испытаниями Пантеонов, которые считаются одними из самых хардкорных в метроидваниях.