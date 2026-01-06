Стример прошёл всю трилогию Dark Souls без урона - и всё это с помощью саксофона

Cтример Dr. Doot смог пройти всю трилогию Dark Souls без единого удара, и сделал это, играя на электронном саксофоне! Да-да, он не использовал ни геймпад, ни клавиатуру — а именно саксофон, который реагирует на дыхание и нажатия клапанов. Финальный бой с Гвином Повелителем Пепла он даже выложил в X, чтобы все убедились в его мастерстве.
Это далеко не первый его рекорд: ранее Dr. Doot прошёл Elden Ring без урона, а также покорил Bloodborne и Sekiro без смертей — всё на том же необычном музыкальном контроллере. А ведь у него ещё и докторская степень по музыкальной композиции!
Он уже засветился в прохождениях таких игр, как Cuphead, Armored Core 6 и Hollow Knight: Silksong — и не собирается останавливаться. Сейчас его цель — пройти Hollow Knight с дополнением Godmaster и всеми сложнейшими испытаниями Пантеонов, которые считаются одними из самых хардкорных в метроидваниях.
Мужик взял в рот и прошёл дарк соулс. Смотреть бесплатно, без смс...
Тут хотя бы просто игру пройти.)Хоть и есть опыт в DS,на последних локах ER реально злой.Даже длс расхотелось покупать,а там говорят вообще лютуют....
У мужика явно хорошая мышечная и фотографическая память. Таким людям легко даются подобные игры.
Ну это наверное у мужика основное русло заработка видео игры больше всего времени в играх и проводит Вот по этой причине он там развивается в своей сфере работы (Игр)
Ну эту игру и на толчке проходили,ее за эти годы заучили уже! Я удивляюсь как игру пока еще слепой не прошел без урона!!!
Почему еще никто не прошёл с электродилдаком в жопе стоя вниз головой в машине в космосе? Вы в себе вообще? (подкидываю идею, сам не фанат) Тоже мне фанаты...