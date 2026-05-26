Dark Souls 3 12.04.2016
Стримершу забанили на Twitch после трансляции Dark Souls 3 на собственных ногах

IKarasik IKarasik

Во время серии эфиров под названием Dark Soles стримерша Morgpie покрасила ступни в ярко-зелёный цвет, после чего с помощью хромакея и визуальных эффектов наложила на них изображение Dark Souls 3. В результате создавалось впечатление, будто игровой процесс отображается прямо на её ногах.

Twitch отреагировал быстро: первый эфир прошёл 24 мая, а уже на следующий день аккаунт Morgpie оказался заблокирован. Сама стримерша заявила, что планирует вернуться к трансляциям уже в ближайшие выходные.

Клипы с необычного стрима быстро разошлись по соцсетям и собрали множество просмотров. При этом часть аудитории начала публиковать ролики с довольно странными и неоднозначными названиями, что дополнительно привлекло внимание к ситуации.

Morgpie уже не впервые сталкивается с блокировками на платформе. По данным сервиса StreamerBans, начиная с 2023 года её канал банили более десяти раз.

Несмотря на спорный характер трансляции, история вновь напомнила о том, насколько необычные способы прохождения игр придумывают стримеры.

29
36
Комментарии:  36
Tiger Goose

Модератор надеялся на стрим на жопе, обломался и обиделся.

24
PalatableAaric

Тупорылая баба, как и те, кто смотрит подобное!

13
Malicious Reno

как же там воняло

7
AndralStormborn

Жуть какая, правильно забанили.

6
xz Dante

Если бы она трансформером или чёрной, то никто бы её на твиче не тронул в не зависимости от того что она делает или на чём играет.

3
