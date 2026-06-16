Стрим ценою в жизнь: анонсирован психологический хоррор Dark Stream, где зрители управляют кошмаром

Издательство Skystone Games совместно со студией RedDeer.Games официально представили дебютный трейлер своего нового проекта Dark Stream. Игра представляет собой психологический хоррор от первого лица, завязанный на теме опасного интернет-вещания и безумной погони за популярностью. Полноценный анонс состоялся на платформе Steam, где разработчики сразу же поделились бесплатной демоверсией для всех желающих.

Главным героем этой истории станет оскандалившийся контент-мейкер, который отчаянно пытается вернуть былую славу и просмотры. Ради хайпа и заветных донатов он решает запустить масштабный марафон из заброшенного дома, за которым уже несколько десятилетий тянется шлейф жутких паранормальных слухов. Чтобы вернуть аудиторию, горе-блогер готов зайти так далеко, как никто другой, не подозревая, что зловещие силы особняка только и ждут начала трансляции.

Основная фишка игрового процесса заключается в интерактивном взаимодействии со зрителями. В интерфейс игры встроен полноценный аналог чата Twitch, который реагирует на всё происходящее в реальном времени. Зрители будут активно влиять на прохождение: они могут как поддержать стримера ценным советом в критический момент, так и откровенно подлить масла в огонь паранормального хаоса, спамя смайликами в ожидании вашей гибели.

Исследование дома будет строиться вокруг разгадки его мрачного прошлого, причём сама чертовщина умеет адаптироваться под действия игрока и реакцию чата. Правильные действия на экране помогут временно стабилизировать аномалии, а вот ошибки превратят окружение в непредсказуемый смертоносный ад. Проект планируется к выходу на ПК, а познакомиться с капризным чатом и первыми призраками можно прямо сейчас в свежей демке.