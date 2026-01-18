Разработчик Dark Void раскрыл детали создания игры и планы на несостоявшийся сиквел

Бывший сотрудник студии Airtight Games в интервью поделился подробностями о сложной судьбе фантастического экшена Dark Void, вышедшего в 2010 году. Изначально проект задумывался как духовный наследник Crimson Skies под рабочими названиями Sky Pirates или The Watchers, а его визуальный стиль должен был напоминать анимационные фильмы студии Pixar. Однако издатель в лице Capcom настоял на смене направления в сторону реализма, что было популярным трендом в середине двухтысячных годов.

Производственный процесс сопровождался постоянными компромиссами между творческим видением команды и требованиями издателя. Одной из главных проблем стало введение режима зависания для реактивного ранца. По словам разработчика, эта механика фактически обесценила уникальную систему вертикальных укрытий, на которой строился основной геймплей. Игроки получили возможность просто перелетать сложные участки, игнорируя задуманную тактическую глубину перестрелок на отвесных скалах.

Сюжет и дизайн противников также претерпели изменения под влиянием внешних факторов. Изначально враги задумывались как живые существа, но руководство настояло на замене их роботами, вдохновившись трилогией приквелов Звездных войн. Кроме того, команде пришлось в спешном порядке переделывать один из уровней с немецкой подводной лодкой, застрявшей на водопаде, так как аналогичная сцена была показана в дебютном трейлере игры Uncharted от Naughty Dog.

Несмотря на сдержанный прием оригинала, у студии были проработанные планы на продолжение. Сиквел должен был разворачиваться вокруг фигуры Николы Теслы, который построил огромный дирижабль для побега из Пустоты. Разработчики хотели добавить в игру ролевые элементы с прокачкой и различные транспортные средства, включая мотоциклы, которые были вырезаны из первой части. Однако из-за низких продаж оригинала и закрытия подразделения Capcom USA эти планы так и не были реализованы. В завершение беседы автор отметил, что с удовольствием занялся бы ремастером или ремейком Dark Void, чтобы реализовать первоначальное видение игры без навязанных ограничений.