В сети появились кадры ранней версии экшена Dark Void с другими механиками и героем

На YouTube канале Freecky Cake было опубликовано видео, демонстрирующее геймплей альфа-версии игры Dark Void. Ролик позволяет взглянуть на ранние этапы разработки проекта от студии Airtight Games и издательства Capcom, который существенно отличался от финального релиза 2010 года.

Автор находки пояснил, что на момент записи видео проект носил рабочее название Tales from the Black Cloud. Протагонистом выступал не Уилл Грей, знакомый игрокам по релизной версии, а персонаж по имени Макс. Его внешность и одежда также были иными.

Ключевым отличием показанного билда является отсутствие реактивного ранца, который впоследствии стал визитной карточкой Dark Void. Вместо него герой использовал абордажный крюк для перемещения по уровням и парашют. В ролике также показана возможность управлять самолетами и передвигаться на мотоцикле, что свидетельствует о более широком наборе транспортных средств на ранних стадиях производства.

Изменения коснулись и боевой системы. В видео можно заметить сражения с людьми из фракции The Invisible Hand, а также битвы с гигантскими роботами. Дизайн мехов, согласно описанию, был вдохновлен вселенной Звездных войн и фильмами студии Pixar. Кроме того, в этой версии присутствовали другой интерфейс, иные звуки оружия и музыкальное сопровождение, напоминающее космические оперы.

Владелец канала отметил, что данные материалы были предоставлены Хосе Пересом III, принимавшим участие в разработке. По его словам, эта итерация игры задумывалась как духовный наследник Crimson Skies: High Road to Revenge. Видео опубликовано исключительно в исторических целях.