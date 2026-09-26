Для бесплатного ретро-шутера Darkenstein 3D анонсировано платное дополнение Total Trampage

Шутер Darkenstein 3D, осенью 2025 года привлёкший внимание игроков ярким оммажем играм серии Wolfenstein, а также другим представителям жанра, совсем скоро получит первое DLC. Разработчик Rowye анонсировал для своего проекта дополнение Darkenstein 3D: Total Trampage.

Предстоящее DLC добавит в игру режим "Новая игра плюс", пять переработанных уровней, одиннадцать карт для бесконечного режима, коллекционные предметы, новые композиции саундтрека, новые разновидности врагов, модификаторы игрового процесса.

Как известно, Darkenstein 3D является бесплатной игрой. Однако дополнение будет платным. О цене пока не сообщается. По словам автора, Darkenstein 3D — это проект, созданный на чистом энтузиазме, создателям которого хотелось бы выпускать новые кампании к нему. Поэтому покупка DLC — лучший способ поддержать данное начинание.

Выход Darkenstein 3D: Total Trampage запланирован на 14 октября 2026 года.