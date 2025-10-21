Вышел бесплатный ретро-шутер Darkenstein 3D в духе Wolfenstein и DOOM

Состоялся релиз бесплатного шутера Darkenstein 3D, вдохновленного классическими играми, такими как Return to Castle Wolfenstein и DOOM. Проект уже доступен для загрузки в Steam.

Сюжет игры рассказывает о герое по прозвищу Hobo Guy, который отправляется спасать свою собаку, похищенную гестапо. Игроков ждет динамичный игровой процесс в стиле шутеров старой школы, без укрытий и помощи в прицеливании. Разработчики обещают тринадцать созданных вручную уровней, от замков до пустынных городов, наполненных секретами и врагами. Одной из особенностей является наличие у героя специальной способности Homicidal Rant, которая замедляет время и дает бонусы к здоровью за каждое убийство.

Хотя сама игра распространяется бесплатно, разработчики совместно с издателем MicroProse анонсировали планы по выпуску платных DLC-расширений в будущем. Они пообещали, что дополнения не будут крошечными, и они не будут выкачивать из вас деньги по мелочам.

Darkenstein 3D предлагает быстрый геймплей, где основной упор сделан на движение, меткость и выживание. В игре также присутствует интерактивная физика, позволяющая разрушать окружение, и система расчленения врагов.