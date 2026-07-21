Darkest Dungeon возвращается спустя шесть лет: новое DLC Fire's Edge выходит 19 августа

Red Hook Studios возвращается к оригинальной Darkest Dungeon. С момента выхода дополнения The Butcher's Circus в 2020 году студия сосредоточилась на разработке официального продолжения, Darkest Dungeon II, и последующих обновлениях контента для этой игры. Новое DLC Fire's Edge знаменует возвращение к оригинальной игре после шестилетнего перерыва. Оно представляет двух героев из Darkest Dungeon II — Дуэлянтку и Беглянку.

Также будет добавлен широкий спектр боевых механик. С включением механики поджога от Беглянки, ограничений на количество активаций и экспедиций, а также новых аксессуаров, основанных на росте, ожидается значительное увеличение стратегической глубины игры. Кроме того, добавление трёх новых поместий — Академии Дуэлло, Мастерской и Археологического раскопа — должно обеспечить новый опыт для ветеранов оригинальной игры.

Новое дополнение к игре Darkest Dungeon, Fire's Edge, официально выйдет 19 августа.