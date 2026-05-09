Разработчики Darkest Dungeon отказались использовать ИИ для воссоздания голоса покойного рассказчика

Голос Уэйна Джуна неразрывно связан с играми серии Darkest Dungeon. Именно этот актер наполнил проект мрачным и узнаваемым звучанием. Уэйн Джун ушел из жизни в январе 2025 года. На днях руководитель разработки Крис Бурасса заявил, что студия Red Hook Studios никогда не станет использовать генеративный искусственный интеллект для воссоздания его голоса.

Общаясь с поклонниками на сайте Reddit по поводу возможной Darkest Dungeon 3, Бурасса поделился важной деталью. В 1 из своих последних писем Джун лично разрешил обучить нейросеть на его аудиозаписях, чтобы помочь авторам развивать игру дальше. До этого актер выступал категорически против подобных технологий. Несмотря на полученное разрешение, руководитель проекта ответил отказом, а команда разработчиков перечислила финансовую поддержку семье покойного.

В современной игровой индустрии компании иногда применяют ИИ в схожих ситуациях. Например, для польской версии Cyberpunk 2077 нейросеть сгенерировала реплики актера, озвучивавшего Виктора Вектора, после его смерти в 2021 году. Однако создатели Darkest Dungeon выбрали другой путь. Бурасса подчеркнул, что работа Джуна была по-настоящему человечной, и студия не собирается обесценивать это наследие с помощью машин. Особенно ярко талант рассказчика раскрылся во 2 части игры, где обновленная структура прохождения дала больше места для драматичного сюжета и создания нужной атмосферы.