Авторы Darkest Dungeon 2 представили тизер-трейлер второго платного дополнения

Разработчики Darkest Dungeon 2 представили тизер-трейлер второго платного дополнения под названием Inhuman Bondage. В ролике показан герой, закованный в цепи, который с криками пытается вырваться из железных оков.

В дополнении игрокам предстоит исследовать новый мини-регион «Катакомбы», который откроется после прохождения исповеданий или в режиме «Королевство». Здесь вас ждёт встреча с новым классом врагов — «склизкие» существа, обитающие исключительно в Катакомбах.

Также в игру вернётся Выродок — герой-алхимик из оригинальной Darkest Dungeon, обладающий уникальной способностью превращаться в чудовище. Дополнение привнесёт новые предметы и позволит игрокам пережить жуткие воспоминания Выродка.

Релиз Inhuman Bondage состоится в этом году в Epic Games Store и Steam