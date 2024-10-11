Авторы Darkest Dungeon 2 представили тизер-трейлер второго платного дополнения

Разработчики Darkest Dungeon 2 представили тизер-трейлер второго платного дополнения под названием Inhuman Bondage. В ролике показан герой, закованный в цепи, который с криками пытается вырваться из железных оков.
В дополнении игрокам предстоит исследовать новый мини-регион «Катакомбы», который откроется после прохождения исповеданий или в режиме «Королевство». Здесь вас ждёт встреча с новым классом врагов — «склизкие» существа, обитающие исключительно в Катакомбах.
Также в игру вернётся Выродок — герой-алхимик из оригинальной Darkest Dungeon, обладающий уникальной способностью превращаться в чудовище. Дополнение привнесёт новые предметы и позволит игрокам пережить жуткие воспоминания Выродка.
Релиз Inhuman Bondage состоится в этом году в Epic Games Store и Steam
Смотрю они так и не отошли от этой монетизации, понимаю
Они бы лучше от вдумчивого геймдизайна с высокой реиграбельностью не отходили. Такой "переосмысленный" намного хуже монотонного и приятного игрового процесса, что был в первой части.
Двойка очень хуже первой. Потому как постоянный "баланс" сломал практически всех персонажей, добавив мету в тотальный рнг. В первой ты понимал что твой состав идёт на ту задачу - которую ты определил, а не просто покататься на дилижансе об камни и прочие приколы, и подраться с очередными культистами-ваншотерами.
О чём речь?
О продаже героев за деньги, причём героев из ростера первой части, не новых.
Ладно, если бы 1 героя отдельно продавали. Выглядит как вполне себе DLC
// Григорий Гладков
У меня два вопроса. Первый - Бигби когда успел заделаться алхимиком? И второе - они исправят концовку, где Рейнальд мертв, на вариант с живым?