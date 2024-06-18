Darkest Dungeon 2 доберётся до PlayStation и Nintendo Switch 15 июля

Red Hook Studios объявил в рамках сегодняшнего Nintendo Direct, что Darkest Dungeon 2, их мрачная пошаговая ролевая игра в жанре дорожного путешествия, выйдет на Nintendo Switch 15 июля 2024 г.

Ранее игра была выпущена на ПК в Steam и Epic Games в 2023 году и получила почти 15 000 отзывов игроков и признание критиков, а предстоящий релиз на Nintendo Switch выйдет одновременно с версиями для PlayStation 4 и 5 от Sony со всеми текущими обновлениями и DLC.

«Мы рады представить Darkest Dungeon 2 на Nintendo Switch, предоставив игрокам возможность испытать интенсивную стратегическую глубину и атмосферный ужас нашей игры, куда бы они ни пошли», — говорит Тайлер Сигман, директор по дизайну Red Hook Studios. «Уникальные возможности Switch идеально дополняют захватывающее путешествие по самым темным уголкам нашего мира».

Помимо основной игры, на Nintendo Switch также будет доступен DLC The Binding Blade. Игроки могут приобрести комплект Oblivion, содержащий базовую игру и DLC, в Nintendo eShop. Ключевые особенности обновления включают добавление двух игровых героев, Дуэлянта и Крестоносца, а также бродячего мини-босса Военачальника. Новый крупный режим кампании «Королевства» появится в качестве бесплатного обновления контента в конце этого года. Этот режим бросает игрокам вызов в отчаянной гонке со временем, чтобы найти и победить чудовищную угрозу, прежде чем она сокрушит и уничтожит Королевство.