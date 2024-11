Darkest Dungeon 2: новый игровой режим Kingdoms и второе дополнение Inhuman Bondage выйдут на ПК 27 января

Red Hook Studios объявила, что новый бесплатный игровой режим Kingdoms, а также первый из трёх модулей приключений Hunger of the Beast Clan, а также следующее платное дополнение Inhuman Bondage для Darkest Dungeon 2 выйдут одновременно на ПК 27 января 2025 г.

Kingdoms - это совершенно новый игровой режим, который появится в Darkest Dungeon 2, выпущенный как бесплатное обновление и состоящий из трёх тематических модулей приключений, начиная с Hunger of the Beast Clan. Kingdoms, полностью переосмысленная игровая структура, представляет собой параллельный игровой опыт игрового режима Confessions. Игрокам будет поручено защищать королевство от вторжений совершенно новых вражеских фракций. Сначала им будет поручено отразить безжалостный натиск гниющих и прожорливых зверолюдей.

Дополнение Inhuman Bondage представляет новый мини-регион, The Catacombs, и нового игрового героя для Darkest Dungeon 2, любимца фанатов и оригинального персонажа, созданного при поддержке спонсоров Kickstarter: The Abomination. The Catacombs приглашает игроков погрузиться в свой дилижанс под Королевство, чтобы столкнуться с угрозой. Это регион с высоким риском и высокой наградой, включающий фракцию новых врагов и новые предметы, и он привнесет разнообразие и вызов как в Confessions, так и в Kingdoms. The Abomination привносит уникальную механику, безделушки, фирменные предметы, палитры, наборы оружия и полностью озвученную историю происхождения, включая игровые встречи в воспоминаниях.