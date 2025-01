Darkest Dungeon 2 получила дополнение Inhuman Bondage и режим Kingdoms для ПК

Red Hook Studios объявила о выходе нового бесплатного игрового режима Kingdoms для Darkest Dungeon 2, , а также его первого из трех приключенческих модулей Hunger of the Beast Clan и их следующего платного DLC Inhuman Bondage для ПК и Mac. Выход на консолях ожидается в ближайшее время.

Kingdoms — это совершенно новый игровой режим, состоящий из трех тематических приключенческих модулей, начиная с Hunger of the Beast Clan. Kingdoms с полностью переосмысленной игровой структурой — это параллельный игровой опыт игрового режима Confessions. Игрокам будет поручено защищать королевство от вторжений совершенно новых вражеских фракций. Сначала им будет поручено отражать безжалостный натиск гниющих и прожорливых зверолюдей.

Дополнение Inhuman Bondage представляет новый мини-регион, The Catacombs, и нового игрового героя в Darkest Dungeon 2, любимца фанатов и оригинального персонажа, созданного при поддержке спонсоров Kickstarter: The Abomination. The Catacombs приглашает игроков погрузить свой дилижанс под Королевство, чтобы столкнуться с коррозийной, сочащейся угрозой. Это регион с высоким риском и высокой наградой, включающий фракцию новых врагов и новые предметы, и он привнесет разнообразие и вызов как в Confessions, так и в Kingdoms. Abomination приносит уникальные механики, безделушки, фирменные предметы, палитры, наборы оружия и полностью озвученную историю происхождения, включая игровые флешбэки.