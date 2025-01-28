Darkest Dungeon 2 получила дополнение Inhuman Bondage и режим Kingdoms для ПК

Red Hook Studios объявила о выходе нового бесплатного игрового режима Kingdoms для Darkest Dungeon 2, , а также его первого из трех приключенческих модулей Hunger of the Beast Clan и их следующего платного DLC Inhuman Bondage для ПК и Mac. Выход на консолях ожидается в ближайшее время.
Kingdoms — это совершенно новый игровой режим, состоящий из трех тематических приключенческих модулей, начиная с Hunger of the Beast Clan. Kingdoms с полностью переосмысленной игровой структурой — это параллельный игровой опыт игрового режима Confessions. Игрокам будет поручено защищать королевство от вторжений совершенно новых вражеских фракций. Сначала им будет поручено отражать безжалостный натиск гниющих и прожорливых зверолюдей.
Дополнение Inhuman Bondage представляет новый мини-регион, The Catacombs, и нового игрового героя в Darkest Dungeon 2, любимца фанатов и оригинального персонажа, созданного при поддержке спонсоров Kickstarter: The Abomination. The Catacombs приглашает игроков погрузить свой дилижанс под Королевство, чтобы столкнуться с коррозийной, сочащейся угрозой. Это регион с высоким риском и высокой наградой, включающий фракцию новых врагов и новые предметы, и он привнесет разнообразие и вызов как в Confessions, так и в Kingdoms. Abomination приносит уникальные механики, безделушки, фирменные предметы, палитры, наборы оружия и полностью озвученную историю происхождения, включая игровые флешбэки.
такая помойка этот режим Kingdoms, баланса нет вообще, выкрученный на максимум стресс, без адекватного его снижения (прокаченный шут не вывозит даже близко) отношения всегда будут херовыми, что приводит к ненужным абилкам и еще большему ухудшению отношений и повышению стресса, мобы стали накладывать за ОДИН удар дамаг+кровь/яд+стресс+один или два дебафа, при этом такой удар может бить сразу на двоих, на данном этапе это не играбельно, ну может через пол годика год и починят (если будет для кого) похоже среди разрабов адекватных людей не осталось, 200+ предметов из которых юзабельных штук 40-50, остальные либо не применимы либо ситуация для их применения 1 раз за 10 каток, рандом выкручен против игрока на сто процентов, 50% промаха моба это 15%, 50% промаха персонажа это 85%