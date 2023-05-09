Darkest Dungeon 2 получила хорошие отзывы в Steam и добивается впечатляющих результатов активности ©

Вчера была выпущена версия 1.0 Darkest Dungeon 2. Проект в раннем доступе можно было приобрести только в Epic Games Store, поэтому вчерашний релиз стал одновременным дебютом в Steam. Судя по тому, как игра прижилась на этом сервисе, у разработчиков есть повод для радости.



Игра демонстрирует впечатляющие результаты активности - вчера, в самый жаркий день, в Darkest Dungeon II в Steam одновременно играли 17 893 человека. Сиквел также получает хорошие отзывы - 81% рецензий хвалят игру, что сервис классифицирует как "очень положительный" прием.

Игроки хвалят атмосферу, боевую систему и механику roguelike. Многие отзывы подчеркивают, что игра сильно отличается от первой части, но большинству игроков эти изменения понравились, и они хвалят авторов за то, что они пошли на такой риск.

Реакция на игру в целом была очень хорошей, но возникли некоторые разногласия по поводу цены, которая в Steam продается за 1300 рублей. Проблема в том, что в раннем доступе игру можно было купить за полцены, но только в Epic Games Store. Таким образом, у тех, кто предпочитает Steam, не было возможности воспользоваться этим предложением.

Некоторым утешением является скидка для тех, кто владеет первой игрой Darkest Dungeon в Steam, доступной как часть комплекта The Iron Crown. Следует отметить, что этот пакет будет доступен только в течение ограниченного времени, поэтому заинтересованным рекомендуется поторопиться.